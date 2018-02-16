Çiftler sofraya kuruldu

Lefkoşa’nın uğrak mekanlarından olan Meyhaneci Restaurant Sevgililer Gününe özel olarak hazırlandığı 14 Şubat gecesinde çiftlerin akınına uğradı. Bu özel geceyi sevdikleriyle baş başa ya da arkadaş grubuyla kutlamak isteyen çiftler mekanın zengin sofrasına kurularak muhabbete koyuldu.

Gerek kadın gerekse erkek misafirlerin geceye özel olarak hazırlandığı ve son derecek şık olduğu dikkatlerden kaçmadı. Masa başı muhabbetle romantik bir gece yaşayan konukların keyfine diyecek yoktu. Meyhaneci’nin kutlamasına katılanlar arasında KKTC Güzeli Fulya Tilki ve ailesi de yer aldı.