Dövizde son durum – 16 Şubat 2018

Dün 3,7710’dan kapanan dolar/TL haftanın son işlem gününe 3,76’nın üzerinde başlarken, euro ise 4,72’nin üzerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 5,3268-5,3286 civarında güne başladı

Bankalararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,76’nın üzerinde işlem görüyor. Dolar dün günü 3,7710’dan kapatmıştı.

Euro/TL ise bir miktar gevşedikten sonra 4.7243’ten işlem görürken, euro/dolar 1.2550 seviyesinde yer alıyor.

Dolarda gözlenen küresel değer kaybı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL’de önceki gün başlayan gevşeme eğilimi dün de devam etti. Kur, dün 3,77’nin altına indi. Buna karşın euro yükseliş sürdürerek 4,7272 ile rekor kırdı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesine yükselmesine ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişe rağmen analistler, dolarda küresel negatif seyri açıklamakta zorlanıyor. Dolar/ TL’de teknik açıdan 3,7550 – 3,8500 seviyeleri takip ediliyor.