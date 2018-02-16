Ekvador’da son 3 ayda domuz gribinden 84 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Ekvador Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kasım ortasından bu yana 84 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini, bin 81 kişiye de domuz gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Carlos Duran, 2,5 milyon kişiye aşı yapıldığını ve yaklaşık 4 milyon doz aşının kullanıma hazır olduğunu belirtti.

Yetkililer, aşıların 65 yaş üstü kişilere, hamilelere, 5 yaş altındaki çocuklara ve kronik hastalığı bulunan kişilere yapıldığını kaydetti. Aşı kampanyasının nisanda bütün ülkeyi kapsayacağı bildirildi.