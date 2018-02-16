Güvenoyu Tamam Sıra İcraatta

Dörtlü koalisyon hükümet Meclis’ten güvenoyunu aldı. Erhürman, ilk görevlerinin bütçeyi hızlıca geçirmek olduğunu ifade ederek icraat için geceli gündüzlü çalışacaklarını belirtti

22 RET OYUNA KARŞI 27 KABUL: Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan dörtlü koalisyon dün Mecliste güvenoyu aldı. Hükümet için, 27 kabul, 22 ret oyu kullanıldı, YDP Lefkoşa Milletvekili Erhan Arıklı ise toplantıya katılmadı MECLİS’İN SAYGINLIĞINA UYGUN ÇALIŞACAĞIZ: Oylamanın ardından Başbakan Tufan Erhürman kürsüden, Meclis’e teşekkür etti. Hükümetin programda çizilen çerçeveden hareketle hızla hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Erhürman, saygınlığın bu paralelde takdir edileceğini kaydetti KOMİTELER VE SAYILARI DA BELİRLENDİ: Cumhuriyet Meclisi’nin sürekli komitelerinin üye sayıları da belirlendi. Komiteler bundan sonraki dönemde 7 üyeli olarak toplanacak. Ulusal Birlik Partisi 3, Cumhuriyetçi Türk Partisi 2 ve Halkın Partisi de 2 üye ile komitelerde temsil edilecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın başbakanlığında kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti için dün Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle saat 10.00’da toplandı.

Toplantıda, dört partili koalisyon hükümetinin, görüşmeleri geçtiğimiz pazartesi sabahı başlayan ve 14 saat sürerek salı gününün ilk saatlerinde tamamlanan programı için oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu güvenoyu 22 ret oyuna karşın 27 kabul oyu ile alındı.

Bir ilk yaşanıyor

7 Ocak erken genel seçiminin ardından, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ilk kez 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi, 1 Şubat’ta koalisyon protokolünün imzalanmasının ardından 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulmuş ve Akıncı aynı gün kabineyi onaylamıştı.

Hükümet programı ise Meclis’te 9 Şubat’ta Başbakan Tufan Erhürman tarafından okunmuştu.

22’ye karşı 27 oy

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00’de , Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti için güven oylaması gündemiyle toplandı.

Ad okunarak yapılan açık oylamanın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay sonucu açıkladı. Hükümet için, 27 kabul, 22 ret oyu kullanıldı, YDP Lefkoşa Milletvekili Erhan Arıklı ise toplantıya katılmadı.

Erhürman’dan teşekkür konuşması

Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman kürsüden, Meclis’e teşekkür etti. Hükümetin programda çizilen çerçeveden hareketle hızla hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Erhürman, saygınlığın bu paralelde takdir edileceğini kaydetti.

Erhürman, hedefin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu belirterek, muhalefetin de yardımıyla bunun başarılacağına inanç belirtti.

Erhürman, Meclis’in saygınlığına uygun şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Pazartesi ve Salı günleri toplanacak

Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisi bundan sonraki dönemde Pazartesi ve Salı günü toplanacak. Bu noktada bir değişiklik yapılmazken toplantıların saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı. Pazartesi günü yasama, Salı günü denetim görevleri yerine getirilecek.

Komiteler de belirlendi

Cumhuriyet Meclisi’nin sürekli komitelerinin üye sayıları da belirlendi. Komiteler bundan sonraki dönemde 7 üyeli olarak toplanacak. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Sayıştay Komitesi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek İçin Oluşturulan Geçici Komite, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu, Çevre Komitesi, Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi, Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi’ndeki milletvekilleri de belirlendi.

Haftaya yapılacak meclis oturumlar ertelendi

Cumhuriyet Meclisi’ndeki oturumda önümüzdeki hafta 19-20 Şubat’ta yapılacak oturumlar oybirliği ile ertelendi. Bir sonraki birleşimin ise 26 Şubat tarihinde yapılaacağı açıklandı.

Meclis sözcüleri belirlendi

Geçmiş dönemlerde duymadığımız ancak Meclis İç Tüzüğü’nde olduğu ifade edilen parlamentoda grupları olmayan partilerin meclis sözcüsü belirlemesi de bu dönemde işleme sokuldu. Demokrat Parti Girne Milletvekili Koral Çağman’ı, Toplumcu Demokrasi Partisi de Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’yi meclis sözcüsü olarak atadı.

Toros Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin başkanı oldu

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin başkan ve başkan vekili de seçildi. Komitenin başkanlığına Fikri Toros, başkan vekilliğine ise Ersin Tatar’ın getirilmesi oy birliği ile karara bağlandı. Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü oturumunun ardından diğer komiteler de toplanarak başkan ve vekil seçimi için çalışma gerçekleştirdi.

Ekonomi başkan ve başkan vekili: fikri Toros oybirliğiyle vekil de tatar getirildi.

İşte Komitelerdeki milletvekilleri:

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi:

UBP: Ersin Tatar (Başkan Vekili), Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu

CTP: Fikri Toros (Başkan), Biray Hamzaoğluları

HP: Gülşah Sanver, Mesut Genç

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi:

UBP: İzlem Gürçağ, Nazım Çavuşoğlu Yasemin Öztürk

CTP: Doğuş Derya, Asım Akansoy

HP: Erek Çağatay, Jale Refik Rogers

İdari, Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi:

UBP: Özdemir Berova, Aytaç Çaluda, Resmiye Canaltay

CTP: Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe

HP: Hasan Topal, Jale Refik Rogers

Sayıştay Komitesi:

UBP: Faiz Sucuoğlu, Ünal Üstel, Oğuzhan Hasipoğlu

CTP: Armağan Candan, Salahi Şahiner

HP: Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek İçin Oluşturulan Geçici Komite:

UBP: Ersan Saner, Hasan Taçoy, Oğuzhan Hasipoğlu

CTP: Armağan Candan, Fikri Toros

HP: Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi:

UBP: Ali Pilli, Aytaç Çaluda, Sunat Atun

CTP: Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli

HP: Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu

Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu:

Cumhuriyet Meclisi Başkanı veya Başkan Yardımcısı

UBP: Ersan Saner

CTP: Faizlet Özdenefe

HP: Erek Çağatay

Çevre Komitesi:

UBP: Faiz Sucuoğlu

CTP: Salahi Şahiner

HP: Jale Refik Rogers

Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi:

UBP: Resmiye Canaltay

CTP: Sıla Usar İncirli

HP: Hasan Topal

Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi:

UBP: Yasemin Öztürk

CTP: Doğuş Derya

HP: Gülşah Sanver Manavoğlu