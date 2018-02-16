İnşaat demiri ve bıçakla saldırdılar

Mehmet Dikmen ve Serkan Yılmaz, telefon satışında aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden iki öğrenciyi bıçak ve demir sopayla yaralama suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da önceki gece aralarında telefon alışverişi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Telefon yüzünden çıkan kavga neticesinde, Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh’i yaralayan Mehmet Dikmen ve Serkan Yılmaz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Dikmen ve Yılmaz dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Hazal Hacımulla, huzurda bulunan zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, 5’er bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Cezaevine gittiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Daşgın mahkemede verdiği ifadede, zanlıların “Yaralama”, “Korkutmak Maksadı ile Silah taşıma”,”Kanunsuz Çakı Taşıma” ve “Tecavüzkâr Alet Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ömer Daşgın, zanlılar Mehmet Dikmen ve Serkan Yılmaz’ın 15 Şubat tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Ortaköy’de, aralarında telefon alışverişi yüzünden tartışma çıkan müştekiler Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh’i yaraladıklarını söyledi.

Polis, zanlı Dikmen’in tasarruflarında bulundurduğu bıçak ile Mohammed’i sol karın boşluğuna sokmak sureti ile zanlı Yılmaz ise Safveh’i tasarrufunda bulunan inşaat demiri ile alın kısmında hafifi şekilde yaraladıklarını belirtti.

Daşkın, her iki zanlının gönüllü ifade verdiğini suç aletlerinin emare olarak alındığını belirterek ilerde görüşülecek olan davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, cezaevine gönderildiler.