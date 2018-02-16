Fırat 30 ay hapis yatacak

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Ekim ayında aynı taktikle üç kişinin cep telefonunu çalarak satan Mehmet Emin Fırat aleyhindeki kararını açıkladı

Devrim DEMİR

Girne’de Ekim ve Kasım ayları içinde aynı yöntemle üç kişinin cep telefonunu “kız arkadaşımı arayacağım” diyerek çalarak sattıktan sonra parayı birçok casinoda kumar oynayan Mehmet Emin Fırat aleyhindeki dava karara bağlandı.

Kasım ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen Fırat, Girne Ağır Ceza Heyeti’nin aldığı kararla 30 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksu’nun yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu.

Şikâyet üzerine yakalanmıştı

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Mehmet Emin Fırat’ın “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan 1 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde olduğunu anımsattı.

Beyoğlu, Fırat’ın suçları 2017 yılı Ekim-Kasım ayları arasında Girne’de işlediğini, kız arkadaşını arayacağı bahanesiyle aldığı telefonu sahibine iade etmeyerek sattığını aynı yöntemle bunu birden fazla kişiye yaptığını belirtti.

Fırat’ın başkasına ait çaldığı cep telefonlarını sattığını ifade eden Beyoğlu, paraları ise casinoda kumar oynadığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğinin de altını çizdi.

İşlenen suçun cezasının hapisliği 7 yıl

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, “Emanetçi tarafından sirkat” suçunun yasada 7 yıla kadar hapisliği olduğuna vurgu yaparak toplumun huzurunu kaçıran bu tip olaylara mahkemelerin kayıtsız kalmayacağının da altını çizdi.

Beyoğlu, Fırat’ın aynı suçu birden çok işlemesi ve kumarı kendine alışkanlık yapmasını kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak Mehmet Emin Fırat’ı yargılandığı suçtan 30 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.