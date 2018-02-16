Olaylı davanın kararı haftaya

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde yaşanan olaylarla ilgili davada sona gelindi. Savcılık ve savunma dün hitaplarını tamamladı. Karar 21 Şubat Çarşamba günü açıklanacak

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ile ilgili olarak tutuklanan 29 Ocak’tan bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada iddia makamı Başsavcılık adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve savunma avukatı Enver Öztürk mahkemeye dava ile ilgili hitaplarını yaptı.

Şadi: Savunma iddiasını ispat edemedi

Savcı Şadi hitabında savunmanın iddia ettiği gazete binasından gösterilen parmak dolayısı ile ayaklanma başladı iddiasının ispat edilemediğini ve belirtti. Savcı Ayşe Kaymak Şadi davasını ispat ettiğini olayların başlama anlarını dinletmiş olduğu tanıkların fotoğraf ve videolarda gösterdiğini söyledi.

Öztürk: Yargının tehdit edilmesini hoş karşılamadım

Savunma avukatı Enver Öztürk ise hitabında dinletmiş olduğu tanıkların ve sunduğu emarelerin “Parmak” gösterdiler iddiasını doğruladığını, savcılığın tanığı Yusuf Alkım’ın emare yaptığı video içeriğinde topluluğa karşı “köpekler” dediğini söyleyerek bu karakterdekilerin parmak gösterecek kapasitede olduklarını gösterdiğini belirtti.

Öztürk sanıkların soysal durumları ile ilgilide hafifletici sebepleri aktardı.

Avukat Enver Öztürk hitabının sonunda dava süreci boyunca davayı titizlikle inceleyen mahkemeye sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler ve tehditler nedeni ile yargının tehdit edilmesini hoş karşılamadığını belirtti. Öztürk yargıcın polis güvenliği ile evine gidip gelmesinin kabul edilemeyeceğini ve hukukçu olarak bu durumun kendisini de üzdüğünü söyledi.

Karara kaldı

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, savunma ve savcılığın beyanlarının ardından davanın kararını açıklamak için davayı 21 Şubat tarihine erteleyerek oturumu kapatırken, sanıkların ilgili güne kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmalarına karar verdi.