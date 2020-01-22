KESTANE MEVSİMİNDE KASTANYET SESLERİNE DOĞRU

Genellikle armut şeklinde olup avuç içine alınır.

Ayrı ayrı iki parçadan ibarettir.

Bir çalgı aletidir ve birbirine vurarak ritim elde edilir.

Bu vurgulu enstürmanın adı “kastanyet.”

Popüler hale gelişi İspanyollardan kaynaklanıyor.

Kimi araştırmalara göre, Fenikelilerden İspanya’ya göç etmiş bir çalgı aleti bu, ama İspanyolların avuçlarında şekillenmiş ve İspanyol müziklerinin neredeyse vazgeçilmez bir çalgısı olmuş…

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Flamenko müzik ve dans kültürüne İberik halklardan Berberi Araplara ve Berberi Araplardan İspanyol Yahudileri ve çingenelerine kadar birçok kültür kendiliğinden katkı sağlayıp, bu müziği kendine özgü bir hale getirmiş.

Halkın elinde şekillenen Flamenko müziği birçok klasik besteciyi de etkileyerek birçok eserin doğmasına ve bu eserlerin günümüze kadar uzanmasına neden olmuştur.

Flamenko müziği kendi klasik bestecilerini de yaratmıştır denebilir…

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Müziksiz, şarkısız, sözsüz sayılan Kıbrıslı Türker, ondan bundan taşıdığı devşirme halk müzikleri ile bu konuda pek fakir bir toplum sayılır.

Ama fakir de olsa nihayetinde var olan bir varlıktır, ne kadar varlığı tehlike altında olsa da…

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Sözün yoksa, yoksun…

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Bulunduğu coğrafyalarda içinde yaşadıkları halkları kültürel olarak da olsa etkileyen çingeneler kadar bir etki alanı yaratamadı üyesi olduğumuz toplum…

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Kastanyet yerine parmaklara takılan “parmak zili” doğu ülkelerinde kullanılagelen bir vurgulu çalgıdır bilindiği gibi.

Zenne olarak da sahne alan Ahmet Nadide’nin parmak zilleri ile dans yaptığını bilenler ve anımsayanlar vardır.

Ancak kastanyet ile parmak zili başka.

Kastanyetler bateri değnekleri ile de çalınır sırasında ve sert tahtadan yapıldığından (fildişinden yapılanlar da vardır) tınıları parmak zilinden oldukça farklıdır.

Doğulu insanlar genellikle zil takıp oynarlar!

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Herhangi bir Flamenko müziği dansı ile birlikte seyredildiğinde insan ister istemez etkilenir.

Müziği kadar flamenko dansı da etkileyicidir ve kadın vücudu kendine özgü dans kıyafetleri içerisinde estetiğin doruğuna ulaşmaktadır avuçlarında kastanyetleri ile…

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Sütunumuza 15 gün ara veriyoruz.

Yolculuğumuz Flamenko müziğinin oluştuğu yerler.

Bazı yazarlar böyle durumlarda “izninizle” başlığını kullanırlar.

Bir keresinde izne çıktığımızda “Hoşça kalın” başlığını kullanmış ve yanlış anlaşılmıştık.

“İzninizle” daha uygunsa, böyle kabul edilsin lütfen…

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Bu arada kastanyet “kestane” sözcüğünden gelmeymiş, kestane’nin ise eski Yunanca’da “kastana” sözcüğünden geldiği belirtiliyor…

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Mevsim kestane mevsimi.

Kestane mevsiminde kastanyet seslerine doğru yol almak bakalım nasıl bir şey.

Uyarına gelirse kastanyet sesleri eşliğinde birkaç yazı gönderebiliriz belki sütunumuza…

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Not: Başaran Düzgün ailesinde düğün heyecanı yaşanıyor. Bu heyecanı yurtdışında olacağımızdan paylaşamayacağız. Düzgün ailesini ve gençleri şimdiden tebrik ediyoruz…