Hastaları donduran hastane

Kışın en soğuk günleri yaşanırken Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ayaktan Tanı Merkezi’nin klimaları iki haftadır çalışmıyor, giriş çıkış kapısı ise arızalandığı için açık… Hastalar buz gibi koridorlarda sıra bekliyor

SOĞUKTA BEKLİYORLAR: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, Ayaktan Tanı Merkezi’ndeki klimalar yaklaşık 2 haftadır çalışmıyor. Merkezin giriş-çıkış kapıları ise arızalı olduğu gerekçesiyle 24 saat açık kalıyor. Yüzlerce hasta doktora görünmek için beklerken önce soğuk şokundan geçiyor

KALP HASTALARI RİSK ALTINDA: Ayaktan Tanı Merkezi’nde, Kardiyoloji, Göğüs ve Dişçilik polikliniklerinin yanı sıra, EKO, EFOR, HOLTER ve ENDOSKOPİ odalarıyla, küçük müdahale üniteleri de bulunuyor. Soğuktan titreyerek sıra bekleyen vatandaşların büyük bölümünü, hayati riski yüksek olan kalp hastaları oluşturuyor

“BAKAN GELECEK, ONA SÖYLEYİN”: Havadis’e konuşan, hastanede görevli bir sağlık çalışanı, Başbakan Ersin Tatar’ın, geçtiğimiz günlerde bir yakınını ziyaret etmek için hastaneye geldiği sırada durumu gördüğünü öne sürdü. Karşılarında Başbakanı gören hastalar, durumu anlatmaya çalıştı ancak, “Sağlık Bakanı gelecek, ona anlatın” yanıtıyla şok oldular

Pınar BARUT

Ülkemizde verilen sağlık hizmetleri ve hastanelerimizdeki sorunlar yıllardır bitmek bilmiyor. Devlet hastanelerindeki yetersiz ekipman, personel eksikliği ve uzayan hasta kuyrukları, adeta ülke insanının kaderi olmuş durumda.

Ortaya çıkan son skandal ise, hayati risk taşıyan hastaların, hayatlarının hiçe sayılarak, kış mevsimi şartlarında buz gibi havaya maruz bırakılması.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’deki Ayaktan Tanı Merkezi’nin klimaları 2 haftadır çalışmıyor, merkezin giriş-çıkış kapıları da, arıza sebebiyle 24 saat açık bırakılıyor.

Kardiyoloji, göğüs ve diş polikliniklerinin, EKO, EFOR, HOLTER ve ENDOSKOPİ odaları ve küçük müdahale ünitelerinin de bulunduğu merkezde, doktor bekleyen hastaların çoğunu, hayati riski yüksek olan kalp hastalıklarıyla mücadele eden hastalar oluşturuyor.

Gazetemize konuşan hastanede görevli bir sağlık çalışanının iddiasına göre, bu durum yaşanırken, Başbakan Ersin Tatar, bir yakınını görmek için hastaneye geldi. Başbakan karşısında gören vatandaş, yaşadığı sıkıntıyı anlatmak istedi, aldığı cevap, “Sağlık Bakanı gelecek, ona anlatın” oldu.

Klimalar çalışmıyor, kapılar kapanmıyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Ayaktan Tanı Merkezi’nin klimaları 2 haftadır çalışmıyor. Merkezin giriş*çıkış kapıları ise, arızalı olduğu gerekçesiyle 24 saat açık tutuluyor.

Klimaların çalışmadığı ve giriş-çıkış kapılarının kapanmadığı Ayaktan Tanı Merkezi’nde, Kardiyoloji, Göğüs ve Dişçilik polikliniklerinin yanı sıra, EKO, EFOR, HOLTER ve ENDOSKOPİ odalarıyla, küçük müdahale üniteleri bulunuyor.

Buna göre, soğuktan titreyerek sıra bekleyen vatandaşların büyük bölümünü, hayati risk taşıyan kalp hastaları oluşturuyor.

Kardiyoloji bölümünde, uzun saatler sırada beklemek zorunda kalan hastalar, bunun üzerine bir de soğuk havayla mücadele etmek zorunda kalıyor.

“Evden battaniye getirip hastalara dağıtmayı bile düşündüm”

Klimaların çalışmadığı ve kapıların 24 saat kapanmadığı Ayaktan Tanı Merkezi’ne gelen kimi yaşlı ve ağır hastalar, bu uzun ve soğuk bekleyişe dayanamıyor. Hastanenin daha sıcak bölümlerinde doktor sıraları gelene kadar vakit geçirmeye çalışıyor.

Gazetemize konuşan, hastanede görevli bir sağlık çalışanının iddiaları ise kan donduran cinsten. Görevlinin iddiasına göre, özellikle yaşlı hastalar, sıra beklerken soğuktan titriyor ve bazıları dayanamadan geri dönüyor.

“Hastalara, evden battaniye getirip dağıtmayı, elektrikli soba almayı bile düşündüm” diyen görevli sağlık çalışanı, haftalardır hiç kimsenin soruna müdahale etmediğini, göz göre göre hastaların hayatlarının riske atıldığını öne sürdü.

“Sağlık Bakanı gelecek, ona anlatın”

Hastanede görevli sağlık çalışanının bir diğer iddiası ise, Başbakan Ersin Tatar’ın hastane ziyaretiyle ilgili.

Görevli sağlık çalışanının ifadesine göre, birkaç gün önce Başbakan Ersin Tatar, bir yakınını ziyaret etmek için hastaneye geldiği sırada, duruma şahit oldu.

Karşılarında Başbakanı gören hastalar da, durumu fırsat bilerek, Tatar’a soğuk havada beklemek zorunda kaldıklarını anlatmaya çalıştı, sorunun çözülmesini istedi.

Tatar’ın cevabı ise, “Sağlık Bakanı Pilli gelecek, ona anlatın” oldu.