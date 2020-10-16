18 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk turda en çok oyu alan UBP adayı Ersin Tatar ile Bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu seçimin ikinci turu için hazırlıklarını sürdürürken, ikinci tura kalan iki aday ise ipi önde göğüsleyebilmek için propaganda çalışmalarına devam ediyor.

Geçen hafta 198 bin 957 kayıtlı seçmenin 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimin ikinci turunda, bir haftalık sürede 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazanan 72 kişinin daha eklenmesiyle rakam 199 bin 29’a yükseldi.

11 adaylı oy pusulasında tercih yapan seçmenler, bu kez sadece iki adaylı bir pusulayla karşılaşacak ve yine tercih edecekleri adayın adının ve ambleminin altındaki boş kutuya “evet” mührünü, sadece bir kez vurmak suretiyle oy kullanacak.

Yasa gereği oy pusulasının ilk sırasında partili aday olan UBP adayı Ersin Tatar’ın, ikinci sırada ise bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın adı yer alıyor.

Oy kullanmaya gidecek vatandaşlar koronavirüs önlemleri gereği maske takmak zorunda olacak. Sandıklarda seçmenlere işlemleri öncesi eldiven verilecek. Seçmenlerin, oy kullanmadan önce kimlik kartı, pasaport, polis kimlik kartı veya sürüş ehliyetini sandık kuruluna sunarak kimliğini ispatlaması gerekiyor. Oy kullanma işlemi 08.00’de başlayacak ve saat 18.00’de tamamlanacak.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, vatandaşların da görevlerini yerine getirmek üzere Pazar günü sandığa gitmesini istedi.

Kesin sonuçlar 22.00’den sonra

Şefik, miting ve kalabalık toplantı düzenleyememe gibi propaganda dönemiyle ilgili kısıtlamaların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği alındığını hatırlattı, “Görevimiz seçimin en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bir pandemi döneminde üst kurulun aldığı tedbirleri uygulamayacak bir YSK ben düşünemem” ifadelerini kullandı.

Narin Ferdi Şefik, seçimin gayrıresmi sonuçlarını açıklamayı saat 20.00 civarına kadar tamamlamayı, kesin sonuçları ise 22.00-24.00 arası açıklamayı hedeflediklerini belirtti.

5 bin 51 oy geçersiz

İlk turda geçersiz sayılan 5 bin 51 oy pusulasının nedenlerini de açıklayan Şefik, tüm sandık kurullarının geçersiz oylarla ilgili bilgiyi forma işlemesi gerektiğini ancak bazılarının bunu yapmadığını kaydetti.

Şefik, formlara yazılan nedenlerle ilgili ellerindeki bilgiye göre, geçersiz oyların yüzde 44.6’sının nedeninin, pusulaya birden fazla mühür vurulması olduğunu bildirdi.

YSK Başkanı Şefik, yasa gereği Cumhurbaşkanlığı seçiminde mühür kullanma zorunluluğu bulunduğunu vurgulayarak, kalemle işaret koyan seçmenlerin pusulalarının geçersiz sayıldığını ifade etti.

Şefik, en sağlıklı seçimin elektronik ortamda oy kullanma olacağını da belirtti.