Kentin göbeğinde köpek vahşeti

Anneannesinin Hamitköy’deki evinin bahçesinde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Hüseyin’in başına sayısız dikiş atıldı, sol gözünün görüp görmediği ise henüz bilinmiyor

3 KÖPEK SALDIRDI: 7 yaşındaki Hüseyin anneannesinin Hamitköy’deki evinin bahçesinde 2 kuzeni ve küçük kız kardeşiyle oyun oynarken, mahalledeki 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıyı ağır yaralarla atlatan çocuğun başına sayısız dikiş atıldı. Yaralanan sol gözünün ise görüp görmediği henüz bilinmiyor

MAHALLELİ TEDİRGİN: Yaşanan saldırının ardından aile başıboş köpeklerin toplanması için belediyeyi aradı. Olayın yaşandığı mahallede bulunan bir köpek belediye tarafından alınarak barınağa götürüldü ancak çocuklara saldırdığı belirtiler diğer 2 köpek henüz yakalanamadı. Mahalleli tedirgin

Pınar BARUT

Geçtiğimiz günlerde anneannesinin Hamitköy’deki evinin bahçesinde kuzenleri ve arkadaşlarıyla oyun oynarken, mahallede başıboş köpeklerin bahçeye girmesi üzerine köpeklerden birinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki küçük Hüseyin’in başına sayısız dikişi atıldı.

Sol gözü de aldığı darbeler yüzünden morararak kapanan talihsiz çocuğun retina muayenesi de şu an için yapılamıyor. Acılı anne Seval Hanım ve baba Osman Bey, küçük Hüseyin’in sol gözünün sağlığıyla ilgili endişe duyuyor, çiftin uykuları kaçıyor.

Aile, olaydan sonra Lefkoşa Türk Belediyesi’ni aradıklarını ve belediye görevlilerinin ertesi gün gelerek başıboş köpeklerden birini aldıklarını ama diğerlerinin hala mahallede olmasından dolayı korku duyduklarını söyledi.

“Başıboş köpekler, bahçedeki 6 çocuğun arasına daldı”

Hacı çiftinin büyük çocukları 7 yaşındaki Hüseyin, geçtiğimiz günlerde küçük kardeşi 4 yaşındaki Ayşe, aynı yaşlardaki 2 kuzen ve 2 komşu çocuğu ile birlikte anneannelerinin Hamitköy’deki evinin bahçelerinde oynarken, mahalledeki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Çocukların çığlık ve ağlama sesleriyle bahçeye koşan anneanne, küçük Hüseyin’i başı kanlar içinde görünce, bağırarak eşinden yardım istedi ve torunları hiç zaman kaybetmeden Kolan Hastanesi’ne götürdü.

Köpeğin başından ve gözünden yaraladığı talihsiz çocuk, ilk müdahalesi Kolan Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

“Çocuğumun gözü görecek mi bilmiyoruz”

Haberi alıp hastaneye gittiğinde, çocuğunu kanlar içinde gördüğünü ve şoka girdiğini anlatan anne Seval Hanım, çocuğuna müdahale edilirken yanında olabilmek için güçlükle ayakta durduğunu, müdahalenin iki saatten fazla sürdüğünü söyledi.

Küçük Hüseyin’in başındaki yaraların boyutlarını görebilmek için önce saçının kesildiğini ve ortaya çıkan yarığın çok büyük olduğunu belirten anne Seval Hanım, çocuğunun başına atılan dikişleri sayamadığı kadar çok olduğunu ifade ederken gözyaşlarını tutamadı.

Başına müdahale edildikten sonra kapanmış ve morarmış halde olan sol gözü için göz doktoruna yönlendirilen aile, doktorun göz tamamen açılmadan retinayı göremeyeceklerini söylediğini söylerken “Çocuğumun gözü görecek mi hala bilmiyoruz” dedi.

“Aynı akşam Ankara’ya gittik”

Devlet hastanesindeki müdahalelerden sonra eve gelen acılı aileden baba Osman Bey, çocuklarının gözü için çok endişelendiklerini ve aile dostları Arif Köroğlu’nun tavsiyesi ve yardımları ile aynı akşam Ankara Dünya Göz Hastanesine gittiklerini söyledi.

Dünya Göz Hastanesi’nde de, küçük Hüseyin’in gözü için “Şişlik inmeden açıp bakılamayacağını, eğer bu şişliğin altında bir yara var ise açmaya zorlamanın yarayı daha kötü hale getireceğini söylediler. Retinaya bakamadıkları için de, çocuğumun gözünün görüp göremediğini onlar da teşhis edemedi” dedi.

“Böyle hayvan sevgisi olmaz”

Olayın olduğu günden bu yana, travma yaşamaması adına küçük Hüseyin’e olay anını dahi soramadıklarını söyleyen Hacı çifti, o günden beri işe gidemediklerini, çocuklarının gözünün görüp görmeyeceği konusunda yaşadıkları endişe yüzünden uykularının kaçtığını söyledi.

Çocuğunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Seval Hanım “Biz de hayvan bakıyoruz. Ama hayvan sevgisi köpeği sokağa başıboş bırakarak olmaz. Kimse bakamayacağı hayvanı almasın. O hayvanlara da yazık” diyerek duruma isyan etti.

“Belediyeyi aradık, bir köpeği aldılar”

“Çocuğumuzun gözü ne zaman açılacak, görecek mi görmeyecek mi diye saatleri sayıyoruz” diyen acılı anne Seval Hacı, olayın olmasının ardından, olayın gerçekleştiği Hamitköy’de sakin annesinin ve komşularının, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni aradıklarını ve köpeklerin başıboş gezdiğini söyleyerek, Hüseyin’in başına gelenleri anlattıklarını, belediyeden de görevlilerin ertesi gün gelerek bir köpeği aldıklarını ama diğerlerinin hala mahallede olduğunu iddia etti.

Anne Seval Hanım, saldırgan hala orada olmasından dolayı, mahalledeki ailelerin de çocukları için endişelendiklerini söyledi.

Ecesoy: Köpeğin peşindeyiz

Ailenin iddialarıyla ilgili Havadis’in ulaştığı Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şube Sorumlusu Ali Ecesoy, ihbarı aldıkları ilk günden bu yana bölgeye gidip bahse konu köpeği aradıklarını ama köpeğin bölgeden ayrıldığı için henüz yakalanamadığını söyledi.

Ecesoy “Ekiplerimiz mahalle sakinlerinden ve ilgili aileden ihbarı aldığımız ilk gün bölgeye gitti. Küçük çocuğa saldırdığı söylenen köpeği bölge de bulamadılar ama bu gün de dâhil olmak üzere her gün ekiplerimiz bölgeye gidiyor ve köpeği arıyor. Bulana kadar da gitmeye devam edecekler. Köpeğin Girne Belediyesine ait olma ihtimali var. Eğer öyleyse Girne Belediyesine sevk edeceğiz. Değilse, bünyemizde sağlık kontrollerini yaptırıp, hayvan barınağımıza alacağız. Bu konuda Lefkoşa Türk Belediyesi olarak her zaman hassas olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.