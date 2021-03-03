Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos’a yeşil ışık yaktı

Türk dizi tarihinin en çok sevilen ve izlenilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, Kaos olarak yeniden ekranlara geliyor. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, adı henüz paylaşılmayan bir kanalla imzaları attı.

“TEKLİF OLURSA NEDEN OLMASIN”

Haberi şimdiden hayranlarını heyecanlandıran yapıma, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir plakçıda kameralara yansıyan İmirzalıoğlu, diziden teklif gelip gelmediği soruları üzerine, “Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim. Oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın” dedi.