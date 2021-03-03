Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin’deki savaş suçları ile ilgili soruşturma başlattı

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarının araştırılması için resmi bir soruşturma başlattı.

İsrail ve ABD, uluslararası mahkemenin Filistin konusundaki girişimine itiraz ediyordu. İsrail yönetimi, UCM’nin yalnızca egemen devletler tarafından gündeme getirilen konuları inceleyebileceğini savunuyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Meclisi’ndeki yargıçların çoğunluğu bu görüşe katılmıyor. Meclisin 5 Şubat’ta aldığı kararda, Lahey’deki mahkemenin, İsrail’in 1967’den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğu vurgulandı.