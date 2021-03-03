İsveç’te ‘baltalı’ saldırgan 8 kişiyi yaraladı

İsveç’te baltayla 8 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vuruldu. Emniyet güçleri saldırıyı “cinayet girişimi” olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırganı yaralı şekilde yakalayan polis, olayın ‘terör eylemi’ olabileceğini söylemişti. Daha sonra bu açıklama düzeltildi ancak terörle bağlantısı olma ihtimalinin tamamen gözardı edilmediği aktarıldı.

Olay, ülkenin güneyinde yer alan Vetlanda’da meydana geldi. Kent merkezinde bıçaklı saldırı yapıldığı ihbarı üzerine polis olay yerine hareket etti. Polis kurşunuyla yaralanan saldırgan tedavi için hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İsveç medyası 20’li yaşlardaki saldırganın balta kullandığını öne sürdü. Polis Sözcüsü Angelica Israelsson Silfver ise yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğunu ancak olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.