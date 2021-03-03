Lefkoşa’da bugün 162 yer denetlendi, 1760 TL ceza kesildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Lefkoşa genelinde denetimlerin en yüksek seviyeye çıkarıldığını ve bugün 162 yere denetim gerçekleştirdiklerini, bin 760 TL de ceza kesildiğini aktardı.

Harmancı, ayrıca sivil kıyafetle de denetimlere başlanacağını, her mekanın bunun bilinci içerisinde özenle faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Lefkoşa genelinde denetimlerimizi en yüksek seviyeye çekmiş durumdayız, bugün 162 denetim gerçekleştirdik ve bu denetimlerde toplam 1760 TL ceza uygulaması yaptık.

Kurallı yaşama alışmalıyız, kurallı yaşam bizlere bir daha kapanmamayı getirecek o yüzden tavsiye edilenlere uymalı uymayanları ciddiyetle uyarmalı ve çok özenli olmalıyız.

Denetimlerimiz artarak devam edecek, ayrıca sivil kıyafetle de denetimlere başlıyoruz, her mekan bunun bilinci içerisinde özenle faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir.”