Kegel Egzersizi: Erkekler İçin Kegel Egzersizi Nasıl Yapılır Kılavuzu

Erkekler için Kegel egzersizi, mesane kontrolünü iyileştirmeye ve muhtemelen cinsel performansı arttırmaya yardımcı olabilir. İşte Kegel egzersizlerini doğru şekilde yapmak için bir kılavuz.

Kegel egzersizlerinin sadece kadınlar için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşün.

Erkekler için Kegel egzersizleri, mesaneyi ve bağırsakları destekleyen ve cinsel işlevi etkileyen pelvik taban kaslarını güçlendirebilir. Pratik olarak, erkekler için Kegel egzersizleri hemen her zaman yapılabilir.

Kegel egzersizlerine başlamadan önce, doğru kasları nasıl bulacağınızı ve doğru tekniği nasıl anlayacağınızı öğrenmelisiniz.

Erkekler İçin Kegel Egzersizi Faydaları

Prostat(radikal prostatektomi), diyabet ve aşırı aktif mesane gibi durumların cerrahi olarak tedavi edilmesi dahil olmak üzere birçok faktör pelvik taban kaslarınızı zayıflatabilir.

Bu Durumlarda Kegel Egzersizlerinden Faydalanabilirsiniz:

Idrar veya fekal inkontinans

İşeme sonrası idrar kaçağı – genellikle tuvaletten çıktıktan sonra.

Erkekler için Kegel Egzersizleri Nasıl Yapılır?

Kegel Egzersizlerine Başlamak:

Doğru Kasları Bulmak

Kegel Egzersizi kadınlar üzerinde farklı kaslarla çalışır. Erkeklerde Pelvik taban kaslarınızı tanımlamak için, idrarınızı yaparken durdurun veya sizi gaz çıkarmaya maruz bırakan kasları sıkın. Bu manevralar pelvik taban kaslarınızı kullanır. Pelvik taban kaslarınızı belirledikten sonra egzersizleri herhangi bir pozisyonda yapabilirsiniz, ancak ilk önce onları kullanmanın en kolay yolunu bulmalısınız. (İdrar tutma işlemini yalnıza pelvik taban kaslarınızı bulmak için yapmalısınız. Aksi taktirde idrar yolları ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz)

Tekniğini Mükemmelleştirmek

Pelvik taban kaslarınızı sıkın, kasılmayı üç saniye tutun ve üç saniye dinlenin. Üst üste birkaç kez deneyin. Kaslarınız güçlendiğinde, otururken, ayakta dururken veya yürürken Kegel egzersizlerini yapmayı deneyebilirsiniz.

Odağınızı Koruyun

En iyi sonuç için, sadece pelvik taban kaslarınızı sıkılaştırmaya odaklanın. Karın, kalça veya kalça kaslarınızı bükmemeye dikkat edin. Nefesinizi tutmayın. Bunun yerine, egzersizler sırasında özgürce nefes alın.

Günde 3 Kez Tekrarlayın

Günde en az üç set 10 tekrar yapmayı hedefleyin.

İdrar akışınızı başlatmak ve durdurmak için Kegel egzersizlerini kullanmayın

Bazı doktorlar bunun bir mesane enfeksiyonuna neden olabileceğini düşünüyor.

Kegel Egzersizlerini Ne Zaman Yapmalısınız?

Kegel’i günlük rutininizin bir parçası haline getirin.

Örneğin:

Dişlerinizi fırçalamak gibi rutin bir görev yaparken aynı anda Kegel egzersizide yapabilirsiniz.

İdrar yaptıktan sonra, son birkaç damla idrardan kurtulmak için başka bir set yapabilirsiniz.

Pelvik taban kaslarınızı, hapşırma, öksürme, gülme veya ağır kaldırma gibi karın bölgesine baskı uygulayan herhangi bir aktiviteden hemen önce ve bir süre yapabilirsiniz.

Kegel Egzersizi Yaparken Sorun Yaşandığında Ne Yapmalısınız?

Kegel egzersizleri yapmakta sorun yaşıyorsanız, yardım istemek için utanmayın. Doktorunuz veya diğer sağlık hizmetleri sağlayıcınız size doğru geri bildirimde bulunabilir, böylece doğru kasları izole etmeyi ve güçlendirmeyi öğrenirsiniz.

Bazı durumlarda, biofeedback eğitimi yardımcı olabilir. Bir biofeedback seansında doktorunuz veya diğer sağlık hizmetleri uzmanı rektumunuza küçük bir prob yerleştirir. Pelvik taban kaslarınızı gevşetip bıraktığınızda, bir monitör pelvik taban aktivitenizi ölçecek ve gösterecektir. Araştırma, fıbal inkontinansın tedavisinde biofeedback eğitiminin daha etkili olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar Ne Zaman Alınır?

Kegel egzersizlerinizi düzenli olarak yapıyorsanız, daha az sıklıkta idrar kaçağı gibi sorunların birkaç hafta ila birkaç ay içerisinde azaldığını görebilirsiniz. Devam eden faydalar için, Kegel’in günlük rutininizin kalıcı bir parçası olmasını sağlayın.

Kaynak: Kegel Egzersizi: Erkekler İçin Kegel Egzersizi Nasıl Yapılır Kılavuzu