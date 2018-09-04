Kunna çocuğun başını yaktı

Mehmet Okduman’ın Düzova’daki madrasından 5 adet kuzu çaldıkları tespit edilen iki kişiden Serdar Kunna cezaevine gönderilirken, çocuk zanlı teminata bağlandı

Devrim DEMİR

Düzova’da meydana gelen “Hayvan Sirkatı” ile ilgili tutuklanan zanlılar Serdar Kunna ve çocuk zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma maksatlı 3 gündür poliste tutuklu bulunan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Serdar Kunna’nın 1 ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Hacımulla, çocuk zanlının ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşçuoğlu, 30 Ağustos’ta, saat 20.30 raddelerinde Düzova’da, zanlıların kullanımlarında bulunan GD 111 plakalı Ford Fiesta van araç ile Cihangir’de sakin Mehmet Okduman’ a ait küçükbaş hayvan ağılının güneye bakan kapalı ve kilitli vaziyette bulunan giriş kapısı üzerindeki asma kilidi hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, konu mandıra içerisinden 3 adet erkek, 2 adet dişi melez cinsi 5 aylık kuzuları çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların hayvanları kullanımlarında bulunan GD 111 plakalı araca yükleyip olay mahallinden ayrıldıklarını ve Haspolat’da, 5 adet kuzu ile birlikte suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis, zanlıların göünüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirtirken, Kunna’nın 2018 yılı Nisan ayı içinde iki ayrı hayvan hırsızlığı ile ilgili sabıkaları olduğuna dikkati çekti.

Kuşçuoğlu, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanamlarını talep etti.

Çocuk zanlının babası söz hakkı aldı

Polis şahadeti üzerine söz alan çocuk zanlının babası, “Babası olarak, bu hayvan hırsızlığından haberdar oldum. Değirmenlik Polis Karakolu’na ellerimle teslim ettim. Oğlum beni aradı ve Serdar’ın hayvanları satın aldığını söyleyerek onu kandırdığını söyledi. Serdar, oğlumu kandırdı” dedi.