Üç ayda bir direği düzeltemedik

Lefke’de 27 Mayıs’ta meydana gelen trafik kazası sonucu bir evin üzerine yaslanan telefon direğine, 3 aydır müdahale yapılmadı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke-Şehit Hüseyin Sokak’ta, 27 Mayıs’ta bir aracın çarpması ile evin üzerine yaslanan telefon direği, 3 aydan fazla bir zamandır değiştirilmedi.

Şehit Hüseyin Sokak sakinlerinden Emine Ergel yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 2018 tarihinde, evinin yan kısmında bulunan telefon direğine bir aracın çarptığını ve direğin evinin üzerine yaslandığını dile getirdi. Direği, üzerindeki kabloların tuttuğunu söyleyen Ergel, hafif rüzgarlı bir havada direğin evinin damına çarparak ses çıkardığını da aktardı. Mayıs ayından itibaren Güzelyurt Telefon Dairesini aradığını söyleyen Ergel, 3 aydır kimsenin direği gelip görmediğini ve tamir etmediğinden şikayet etti. Direğin hem evine hem de karşı komşuları ile yoldan geçen insanlar ve araçlara tehlike arz ettiğini söyleyen Ergel, “direğin birisine zarar vermesi mi bekleniyor” diyerek bugüne kadar tamir edilmemesine sitem etti, yetkilileri göreve davet etti.