Askeri törenle uğurlandı

Mağusa’da bisiklet sürerken bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi İlyas Avşar, Kalkanlı’da defnedildi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Bisiklet sürdüğü sırada araba çarpması sonucu ağır yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İlyas Avşar ( E-72), dün Güzelyurt Fatih Camisinde kılınan ikindi namazında gerçekleştirilen askeri törenle Kalkanlı Mezarlığına defnedildi. Avşar’ın ölümünün duyulması üzerine Mağusa, Güzelyurt ve Kalkanlı’da büyük üzüntü yaşandı.

Avşar’ın cenaze törenine, ailesi, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çimen, DP eski milletvekili Kenan Akın, gazi arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde KTBK Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çimen bir de konuşma yaptı.

Daha önce vefat eden eşi Kalkanlı Mezarlığına defnedildiği için, KTBK 1974 gazisi Avşar da burada son yolculuğuna uğurlandı.