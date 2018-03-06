“Kayıt dışı işçilik” konusu hükümetin gündeminde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, dün toplantı yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, dün Dışişleri Bakanlığı’nda ‘kayıt dışı işçiliği’ önlemek amacıyla toplantı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili detaylı çalışmaların yapılacağını belirten Bakan Çeler ve Baybars, sıkıntıların ancak kurumlar arası işbirliğiyle çözümlenebileceğini vurguladı.

Çeler: Sıkıntılar kurumlar arası işbirliğiyle çözülebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, ülkede kayıt dışı çalışanlarla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek bu sıkıntıların giderilebilmesi için İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çeler, sıkıntıların ancak kurumlar arası işbirliğiyle çözümlenebileceğini vurgulayarak ülkeye giriş ve çıkışlarda daha bilgilendirici olunursa kontrolün sağlanabileceğini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’yla da görüşme yapmaları gerektiğini söyleyen Çeler, ülkeye öğrenci olarak gelenlerin çalıştırılmasıyla ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu ve bunu ilgili bakanla istişare etmek durumunda olduklarını belirtti. Çeler, “Bu bir başlangıçtır ve bu başlangıcı yaparken işbirliği çerçevesinde hareket etmeyi tercih ediyoruz” diyerek kurumların bu alanlarda alabilecekleri önlemleri almak için çalışmayı başlattıklarını ve her hafta da görüşmelere devam edeceklerinin altını çizdi

Baybars: Ülkeye giriş ve çıkışları görüştük

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’le birlikte ülkemize yabancı olarak gelen ya da çalışma izniyle bulunan kişilerle ilgili istişare toplantısı yaptıklarını hatırlattı. Baybars, Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantıda hem kayıt dışı işçiler hem de Dışişleri Bakanlığı’nın ilgilendiği ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili konuları görüştüklerini söyledi. Toplantı içeriği olgunlaştığı sürece basınla paylaşılacağını ifade eden Baybars, toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini vurguladı