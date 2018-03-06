EYPIO ülkemizle buluşuyor

GİRNE’DE SAHNE ALACAK:

“Çukur” dizisinin “Gömün Beni Çukura” ve “Günah Benim Suç Benim” şarkısı ile büyük dinleyici kitlesi oluşturan EYPIO ülkemizdeki ilk konserini Girne’deki Almahara Club’ta gerçekleştirecek.

Türkiye’nin en çok izlenen “Çukur” dizisinin “Gömün Beni Çukura” ve “Günah Benim Suç Benim” şarkısı ile büyük dinleyici kitlesi oluşturan EYPIO ilk kez Girne’de sahne alacak. Ülkemizdeki ilk konserini 9 Mart Cuma Günü gerçekleştirecek olan EYPIO Almahara Club’ta hayranlarıyla buluşacak. Sevilen şarkılarıyla internet üzerinden hayranlarına ulaşan EYPIO’nun Girne’deki konserine yoğun bir ilginin olması bekleniyor.