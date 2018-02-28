Kasap’tan 2 altın, 1 gümüş madalya

Ülkemizin Dünya şampiyonu unvanlı master atleti Hasan Kasap, Türkiye’de katılığı Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda uzun atlma ve yüksek atlama branşlarında birinci olurken gülle atmada ise ikinciliği elde etti

Okan KARADEMİR

Ülkemizin Dünya şampiyonu unvanlı master atleti Hasan Kasap, Türkiye’de katılığı Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası 24-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Hasan Kasap, Mart ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak olan Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası’na hazırlık amacı ile katıldığı yarışta uzun atlma ve yüksek atlama branşlarında birinci olurken gülle atmada ise ikinciliği elde etti

Madrid’de mücadele edeceği pentatlon (5’li yarış) yarışı öncesinde moral depolayan master atletimiz, pentatlonda geçtiğimiz yıl Güney Kore’de 60-64 yaş grubunda Dünya şampiyonu olmuştu.