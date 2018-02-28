Ayten Benli’den 4 Türkiye rekoru

Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden sporcumuz Ayten Benli, 4 Türkiye rekoru kırarak 4 altın madalya kazandı.

Benli, 24-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılan Masterler Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda55 yaş gurubunda 60 metrede 9.56, 200 metrede 32.46, uzun atlamada 3.98 ve 3 adım atlamada da 8.56’lık derecelerle hem birincilikleri hem de yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

Yeni hedef Madrid

Ayten Benli, İspanya’nın Madrid kentinde 19-25 Mart tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda da yarışacak.