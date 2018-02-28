Bölünmeye doğru tam gaz

Doğal gaz meselesi Kıbrıs konusunda ciddi kırılmaları beraberinde getirecek.

Önümüzdeki günlerde bunlar görülecek.

Yaşanacak olan kırılmanın nedeni Rum Liderliğinin tutum ve uygulamaları…

Rum liderliği Kıbrıs konusunda bir zihniyet değişimine gitmek ve iş birliği kapılarını aralamak yerine, oldu-bittiler yaratma peşinde koşuyor.

Adanın doğal zenginliklerini tek yanlı bir şekilde gasp edebileceği yanılgısı ile hareket ediyor.

Böylece var olan güvensizliği daha da bir pekiştirip, derinleştiriyor.

Tüm bu olup bitenler sonrasında ise müzakere masasının yeniden kurulabilmesi şansı ortadan kalkmış oluyor.

Bu koşullarda müzakerelerin yeniden başlayabilmesi mümkün değil.

Adada federal bir çözüm bulunabilmesi olasılığı da gittikçe azalıyor.

Ayrılık daha da derinleşiyor.

Aklı başında olan herkes adanın dolu dizgin bir şekilde hızla bölünmeye doğru yol aldığını görebiliyor.

Eminim Rum Lider Nikos Anastasiades de bunun farkında…

Ama belli ki onun kafasındaki çözüm modeline şu anda gidilen yol daha yakın olacak ki, buna katkı koymaya devam ediyor.

Bu gidişat bizi istesek de istemesek de bölünmenin kalıcılaşacağı bir yere götürecek.

Mevcut koşullarda liderlerin kapsamlı bir çözüme yönelik yeni bir süreçte bir araya gelmesi mümkün değil.

Buna en büyük engel Rum Lider Nikos Anastasiades’in tutumu ve ortaya koyduğu politikalarla, yaptığı uygulamalardır.

Durum böyle olunca her geçen gün liderlerin federal çözüm hedefi ile yeniden müzakere masasına oturabilmesinden uzaklaşılıyor.

1974 Temmuz’unda Kıbrıs’taki darbenin hedefi adayı Yunanistan’a bağlayacak koşulları oluşturup, bunu hayata geçirebilmekti.

Sonuçta ada ikiye bölündü.

Rum liderliği yaptığı yanlışları görmemekte bugüne kadar direndi.

Çözüm fırsatlarının hep heba edilmesine neden olacak bir anlayışla hareket ederek, günün birinde adanın tümüne tek başına egemen olma hayali ile yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

O koşulları oluşturmanın peşinde koşuyor.

Hiçbir zaman öz eleştiri yaparak, yaşananlardan ders almayı denemiyor.

Bu anlayış ile yarattığı gerginlikler sonucu, kalan federal çözüm umutlarını da tamamen tükenme noktasına getirdi.

Bu şartlarda artık bildik parametreler temelinde yeni bir federal çözüm arayışının gündeme gelebilmesi çok zor.

Artık soyut olmanın ötesine geçmeyen ‘çözüme hazırız’ söylemleri ile bir yere gidilmesi ve müzakerelerin yeniden başlatılabilmesi mümkün değil.

Soyut söylemler bizi bölünmenin dışında başka bir yere götürmeyecek.

Bunu yaşayıp göreceğiz…