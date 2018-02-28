Apple’ın kurucusundan Bitcoin itirafı

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın kurucularından Steve Wozniak’tan çok konuşulacak bir Bitcoin itirafı geldi.

Özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığı astronomik artış ile yatırımcısına hatırı sayılır kar ettiren Bitcoin, son günlerde popüler simaların açıklamaları ile gündemde. Bitcoin’e yatırım yapan isimler arasında ünlü simalarda var. ABD merkezli teknoloji devi Apple’In kurucu ortaklarından Steve Wozniak geçtiğimiz haftalarda bir dönem parasını Bitcoin’e yatırdığını açıklamıştı.

Wozniak fiyatı 700 dolarken Bitcoin’e yatırım yaptığını ve daha sonra yaşanan artışın ardından Bitcoin piyasasından çekildiğini açıklamıştı. Daha önce Bitcoin’e yatırım yaptığını belirten Wozniak alım satım esnasında hacker’ların kurbanı olduğunu itiraf etti. Wozniak kredi kartına yapılan saldırı sonucu yaklaşık 72 bin dolar kaybettiğini belirtti

Bitcoin’e yaptığı yatırım ile gündeme gelen tek isim Wozniak değil!