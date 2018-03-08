Kartal yarı finale uçtu: 1-3

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Ömer Doğru, Halil Erdem Canaloğlu

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Serhan, Abbas (46 dk. Mustafa), Tunç, Batuhan, Sercan, Erdinç (45. Dk. Muammer), İbrahim, Eko, Hüseyin kayalılar (90. Dk. Ümitcan)

Yenicami: Ozan, Emin, Oshobe, Salih (82. Dk. Hasan), Mehmet Altın (72. Dk. M.Göktaş), Ünal, Tansel, John Ebuka, John Okoli, Behiç (70. Dk. Dadzie), Yasin

Goller: Dk.49 Eko (GAÜ Çetşnkaya) – Dk.11 John Ebuka, Dk.75 Ünal, Dk.84 Tansel (Yenicami)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçındaki derbi mücadelesinde GAÜ Çetinkaya’yı bir kez daha mağlup eden Yenicami adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Yenicami ilk maçta 2-1 mağlup ettiği ezeli rakibini rövanş maçında da 3-1 yenerek turu geçen taraf oldu.

Rövanş maçının başından sonuna rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyen Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri John Ebuka, Ünal ve Tansel kaydederken Çetinkaya’nın tek golü Eko’dan geldi.

Karşılaşmada Çetinkaya kalecisi Cenk birçok pozisyonda nüthiş kurtarışlara imza atarak farkın açılmasını önleyen isim oldu.

Yenicami, Çetinkaya’yı 13 günde 3 kez yendi

Başkentin siyah beyazlı kulübü Yenicami ile sarı kırmızılı kulübü GAÜ Çetinkaya ikisi kupa biri lig olmak üzere 13 gün içerisinde 3 kez karşı karşıya geldiler.

Yenicami 22 Şubat’ta oynanan kupanın çeyrek final ilk maçında ezeli rakibini 2-1 mağlup ederken bu maçtan 4 gün sonra iki takım ligde karşılaştı. Ligdeki mücadeleden de 4-0’lık skorla galip ayrılan Kartallar dün ise kupanın çeyrek final rövanş maçınıda 3-1 kazanarak 13 gün içinde Çetinkaya karşısında üçüncü galibiyetine imza attı.