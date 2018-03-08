Baf kazandı, Cihangir turladı: 0-1

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Necmi Bulut, Ali Orçan

Cihangir: Raif, Erol, Ertan, Nurettin, Salih, Mikail, Smart (Dk.90+3 Ali), Osei, Offor, Fırat, Çağlar (Dk.89 Musa)

Baf Ülkü Yurdu: Gültekin, Tahsin, Joseph, Felix, Lawal, İltaç, Hüseyin, Berk Çakır (Dk.78 Arif), Berk Şen, Hürcan (Dk.58 Mete), Ahmet

Gol: Dk.42 Joseph (B.Ü. Yurdu)

Kırmızı Kart: Dk.41 Osei (Cihangir)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Cihangir, evinde konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’na 1-0 mağlup olsa da ilk maçta rakibini evinde yendiği 2-0’lık skorun avantajı ile adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Cihangir Stadı’nda oynanan rövanş mücadelesinde konuk ekibe galibiyeti getiren ancak turu geçmesine yeterli olmayan tek golü 42. dakikada Joseph kaydederken bu golden bir dakika önce Cihangir’den Osei kırmızı kart gören isim oldu.

Bu sonuçla Baf Ülkü Yurdu çeyrek finalde kupaya veda ederken Cihangir ise yarı finale yükseldi.