Melekler “Final-Four”’da

Kadınlar Euroleague çeyrek finalde Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Fransa’nın Bourges Basket takımını 85-64 yenerek seriyi 2-0 kazandı

FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa’nın Bourges Basket takımını deplasmanda 85-64 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve tarihinde ilk kez Fınal-Four’a yükseldi.

Fransa’da oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Fransız rakibine yaklaşma fırsatı tanımadı ve maçı 21 sayı farkla 85-64 kazanarak Final-Four vizesini aldı.

Bu arada Fenerbahçe ise Macar rakibine yenilerek seride durumun 1-1 olmasına neden oldu. Bu seriden galip çıkacak takım Final-Four’da Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi olacak.