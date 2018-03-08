Potada Mapfree Play-Off’ta

KVB Basketbol Süper Ligi’nde Mapfree dün akşam Girne Amerikan Üniversitesi’ni 65-60 yenerek Play-Off’a kalmayı başardı. Maçta Mapfree’den Pajkovic 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 8 top çalma ile gecenin yıldızı oldu

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı **, Ulviye Beşe **, Deniz Orhunöz **

Mapfree: Pajkovic **** (31), Mert ** (8), Mustafa Rıfkı *** (8), Hakan *** (11), Mustafa Öksüzoğlu ** (4), Bert *, Aral, Hasan *, Macura ** (3)

GAÜ: Mehmet * (3), Erdem * (9), Gordon ** (13), Mustafa Çetin, Alpay *** (22), Uraz *, Berk, Arif * (2), Emre *** (11), Batuhan *

1.periyot: 16-18 (GAÜ)

İk yarı: 31-35 (GAÜ)

3.periyot: 50-50

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Girne Amerikan Üniversitesi’ni 65-60 mağlup eden Mapfree, Play-Off’u garantiledi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin ilk yarısını üstün geçtiği maçta Mapfree ilk devrede zaman zaman oyuna girdi. İlk yarıyı GAÜ 35-31 önde bitirdi.

İkinci yarıda ise oyunu dengeleyen Mapfree, Pajkovic’in etkili sayıları ile dengeyi yakaladı ve üçüncü periyot 50-50 berabere tamamlandı.

Son periyotta daha iyi organize olan Mapfree, Sırp oyuncusunun yanı sıra yerli isimlerden aldığı katkı ile maçı 65-60 kazanarak ligde Play-Off’a kalan son takım olmayı başardı.

Maçta Mapfree’den Pajkovic 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 8 top çalma ile gecenin yıldızı olurken, GAÜ’de ise Alpay 22 sayı, 16 ribaunt 1 asist ve 1 top çalma gecenin öne çıkan isim oldu.

Puan Durumu

Takımlar O G M A Y AV P

1.KOOP 13 9 4 1113 1040 73 22

2.YDÜ 12 9 3 933 846 87 21

3.LAÜ 12 7 5 911 883 28 19

4.MAPFREE 13 6 7 921 957 -36 19

5.GÜ 13 6 7 1017 1029 -12 18

6.GAÜ 13 2 11 868 1008 -140 15

FOTOĞRAF: FUAT ŞANLIER