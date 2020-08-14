KıbrısManşet

Karpaz Gate Marina: Çalışanımızda Covid-19 tespit edildi

14 Ağustos 2020
Karpaz Gate Marina

Karpaz Gate Marina, çalışanlarından birine yapılan test sonucu Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Karpaz Gate Marina’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Tüm halkımızın bilgisine,

İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bu olağan dışı süreçte herkesin yaşayabileceği gibi maalesef bir çalışanımıza bu sabah korona virüsü teşhisi konmuştur.

Hem çalışanımıza hem de tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

Yiyecek ve içecek tesislerimiz bu hizmet ağında çalışan personelimizin testleri tamamlanıp sonuçları açıklanana kadar hizmet vermeyecektir. Her şeyin başı sağlık felsefemiz çerçevesinde müşterilerimizin ve hepimizin sağlığı açısından tesislerimiz sadece marina müşterilerimiz için açık tutulacaktır.

Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ve Yenierenköy Belediyesi ile istişare ve diyalog içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak hareket etmekteyiz.

En kısa sürede yeniden görüşmek dileğiyle…”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hava sıcak, nispeten nemli olacak

Hava sıcak, nispeten nemli olacak

14 Ağustos 2020
Photo of KTAMS ve KAMU-İŞ Motorlu Araçlar Biriminin tüm şubelerinde grev yapıyor

KTAMS ve KAMU-İŞ Motorlu Araçlar Biriminin tüm şubelerinde grev yapıyor

14 Ağustos 2020
Photo of Karavezirler’den kan bağışı çağrısı

Karavezirler’den kan bağışı çağrısı

14 Ağustos 2020
Photo of Fatma İl’in ölüm nedeni ‘kalp yetmezliği’

Fatma İl’in ölüm nedeni ‘kalp yetmezliği’

14 Ağustos 2020
Photo of Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı

14 Ağustos 2020
Photo of 7 saat elektrik kesintisi olacak

7 saat elektrik kesintisi olacak

14 Ağustos 2020
Photo of “Sosyal Sigorta desteğinin düzeltilmesi işten durdurmaları önleyecek”

“Sosyal Sigorta desteğinin düzeltilmesi işten durdurmaları önleyecek”

14 Ağustos 2020
Photo of Serdar Denktaş KTMMOB’yi ziyaret etti

Serdar Denktaş KTMMOB’yi ziyaret etti

14 Ağustos 2020
Photo of Tapu ve Kadastro Dairesi’nden aşağı Maraş Mahallesi sakinlerini ilgilendiren duyuru

Tapu ve Kadastro Dairesi’nden aşağı Maraş Mahallesi sakinlerini ilgilendiren duyuru

14 Ağustos 2020
Photo of Harmancı: Ondan sonra kim neye güvenecek

Harmancı: Ondan sonra kim neye güvenecek

14 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı