Karpaz Gate Marina: Çalışanımızda Covid-19 tespit edildi

Karpaz Gate Marina, çalışanlarından birine yapılan test sonucu Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Karpaz Gate Marina’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Tüm halkımızın bilgisine,

İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bu olağan dışı süreçte herkesin yaşayabileceği gibi maalesef bir çalışanımıza bu sabah korona virüsü teşhisi konmuştur.

Hem çalışanımıza hem de tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.