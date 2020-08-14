Türkiye’de 22 can kaybı, bin 226 yeni vaka

T\u00fcrkiye'de son 24 saatte 1226 ki\u015fiye Covid-19 tan\u0131s\u0131 konuldu, 22 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, toplam vaka say\u0131s\u0131 246 bin 861, can kayb\u0131 5 bin 934 oldu.\r\nTC Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'n\u0131n da Twitter'dan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 "T\u00fcrkiye G\u00fcnl\u00fck Coronavir\u00fcs Tablosu"nun g\u00fcncel verilerine g\u00f6re, bug\u00fcn 70 bin 192 test yap\u0131ld\u0131, 1226 ki\u015fide Covid-19 tespit edildi.\r\n\r\nSon 24 saatte 22 hasta vefat etti, 923 ki\u015fi iyile\u015fti. Covid-19 tedavisi tamamlananlar\u0131n say\u0131s\u0131 228 bin 980 oldu.\r\n\r\nToplam test say\u0131s\u0131 5 milyon 592 bin 72, vaka say\u0131s\u0131 246 bin 861, vefat say\u0131s\u0131 5 bin 934 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\nA\u011f\u0131r hasta say\u0131s\u0131 656, hastalarda zat\u00fcrre oran\u0131 ise y\u00fczde 7,8 oldu.\r\n\r\n"1 HASTA, HASTA B\u0130R A\u0130LE DEMEK"\r\nTC Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca, son verilere ili\u015fkin Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "En y\u00fcksek test say\u0131s\u0131na ula\u015ft\u0131k. A\u011f\u0131r hasta say\u0131m\u0131z 656'ya y\u00fckseldi. Veriler, ya\u015f\u0131 veya hastal\u0131\u011f\u0131 sebebiyle risk grubunda olup COVID-19'a yakalananlar\u0131n say\u0131s\u0131nda art\u0131\u015f oldu\u011funu g\u00f6steriyor. D\u0131\u015far\u0131da risk al\u0131p eve ta\u015f\u0131may\u0131n. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadelerini kulland\u0131.