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Türkiye’de 22 can kaybı, bin 226 yeni vaka

14 Ağustos 2020
Türkiye'de covid-19 vaka sayısı

Türkiye’de son 24 saatte 1226 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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