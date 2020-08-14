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Genç çam ağaçları ve akasya ağaçları yandı

14 Ağustos 2020
Güngör yangın

Güngör çöplüğünde çıkan yangın sonucu 300 dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ile genç çam ağaçları ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre  bugün saat 15.00 sıralarında Güngör çöplüğünün güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 300 dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ile genç çam ağaçları ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü. Yangın polis itfaiye ve orman dairesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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