Bahçe duvarına çarparak durabildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Halil Mustafa Sokak üzerinde, Majed Rabbuh (E-28), yönetimindeki FN 533 plakalı araç ile kuzeyden güneye doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa Reşat Ebeoğlu Sokağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan 2 nolu evin bahçe duvarına çarpmıştır.

Olay sonucu araçta ve evin bahçe duvarlarında hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.