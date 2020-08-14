Kıbrıs

Bahçe duvarına çarparak durabildi

14 Ağustos 2020
Majed Rabbuh

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Halil Mustafa Sokak üzerinde, Majed Rabbuh (E-28), yönetimindeki FN 533 plakalı araç ile kuzeyden güneye doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa Reşat Ebeoğlu Sokağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan 2 nolu evin bahçe duvarına çarpmıştır.

Olay sonucu araçta ve evin bahçe duvarlarında hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.


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