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Yerli domateste limit üstü kalıntı

14 Ağustos 2020
Gıda denetim

Tarım Dairesi 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 22 numunede 22 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 18 numunede 17 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü içeren 1 ürün tespit edilmiştir.

Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

 

1             Nej Grain Ltd.     İthal       Soya Küspesi      Temiz

2             SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

3             SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz

4             SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

5             Halil Kasap Paz. İthal       Armut S.Maria   Temiz

6             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Gala           Temiz

7             Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates     Temiz

8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.Maria   Temiz

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Kırmızı Kalifornia Biber   Temiz

10          SVS Tic. Ltd.        İthal       Sarı Kalifornia Biber         Temiz

11          SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

12          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Granny Smith          Temiz

13          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Kayısı     Temiz

14          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Çeri Domates     Temiz

15          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Sarı Kalifornia Biber         Temiz

16          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Taze Fasulye       Temiz

17          Sarıoğulları Ltd. İthal       Kırmızı Pul Biber Temiz

18          Selgün Tic.          İthal       Armut    Temiz

19          Selgün Tic.          İthal       Nektarin              Temiz

20          SVS Tic. Ltd.        İthal       Beyaz Üzüm       Temiz

21          SVS Tic. Ltd.        İthal       Taze Fasulye       Temiz

22          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz

23          Nurettin Solak    Yeşilyurt              Sultani Üzüm      Temiz

24          Mustafa Sivri      Yeşilyurt              Siyah Üzüm         Temiz

25          Hasan Pazar       Mağusa Hıyar     Temiz

26          Ramazan Karakuş            Mağusa Molehiya             Temiz

27          Mehmet Ceylan Mağusa Hıyar     Temiz

28          Muhammet Coşkun         Mağusa Hıyar     Temiz

29          Feride Resmi      Zümrütköy          Böğrülce             Temiz

30          Hanife Türkoğlu Gayretköy           Domates             Temiz

31          Arif Kargı             Tatlısu   Salatalık              Temiz

32          İbrahim Ateş       Tatlısu   Domates             Temiz

33          Ali Çil     Tatlısu   Salatalık              Temiz

34          Mustafa Çiftçi    Yeşilyurt              Sultani Üzüm      Temiz

35          Ahmet Güngör   Yeşilköy               Bİber     Temiz

36          Neriman Köse    Yeşilköy               Hıyar     Temiz

37          Neriman Köse    Yeşilköy               Bİber     Temiz

38          Neriman Köse    Yeşilköy               Domates             Limit Üstü

39          Asılkan Çetin      Yeşilköy               Bİber     Temiz

40          Asılkan Çetin      Yeşilköy               Domates             Temiz


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