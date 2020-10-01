Karantina otelindeki odasından izinsiz ayrıldı

31 yaşındaki Ö.G’nin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis, 31 yaşındaki Ö.G’nin Çatalköy’de faaliyet gösteren karantina otelinde kalmakta olduğu odadan izinsiz olarak ayrılarak aynı otelde kalmakta olan M.N.S.(K-21)’nin odasına girdiği tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLIK

30.09.2020 tarihinde saat 03:30 sıralarında, Ö.G.(E-31), Çatalköy’de faaliyet gösteren karantina otelinde kalmakta olduğu odadan izinsiz olarak ayrılarak aynı otelde kalmakta olan M.N.S.(K-21)’nin odasına girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.