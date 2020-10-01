İngiltere’ye gittiklerini gizlediler

Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18)’nun karantinaya girmemek için görevlilerden İngiltere’ye gittiklerini sakladıkları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle.

27.09.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18)’nun karantinaya girmemek maksadıyla GKRY’de bulundukları süre içerisinde İngiltere’ye gitmiş olmalarına rağmen, görevli memura İngiltere’ye gittiklerini söylemeyip yalan beyanda bulunarak, karantina merkezi yerine evlerine gittikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.