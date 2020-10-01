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Bakan Pilli: Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

1 Ekim 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1576 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

1 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1576

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar -1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar –  1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 170.621

Toplam Vaka Sayısı- 761

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 669

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 88

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 19

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 69

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok







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1 Ekim 2020

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