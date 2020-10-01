SağlıkSürmanşet

Semptom göstermeyen “süper bulaştırıcılar”

1 Ekim 2020
süper bulaştırıcılar






Corona virüsle enfekte olan bazı kişiler, diğer enfekte olanlara kıyasla, daha çok insana taşıdığı virüsü bulaştırabiliyor. Uzmanlar semptom göstermeyen “süper bulaştırıcılar”ın ise daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.







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1 Ekim 2020

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