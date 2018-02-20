Karaca cezaevine gitti

Girne’de hafta sonu 40 bin TL değerindeki demir bükme makinesini çalan Emre Karaca ve Okan Coşkun aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne’de bir şahsa ait iş makinesini, evin önünden çaldıkları tespit edilen ve 3 gündür poliste tutuklu bulunan Okan Coşkun ile Emre Karaca aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde zanlı Emre Karaca’nın ülkede yasal statüsü olamadığı ortaya çıktı.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar, teminat talebiyle dün yeniden yargıç huzuruna çıktı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Okan Coşkun’un davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi teminat KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmasına karar verdi.

Mesutoğlu, zanlı Karaca’nın ise ülkede kaçak olduğuna dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlıların 16 Şubat saat 03.00 sıralarında Girne’de Namık Kemal Caddesi’nde bir şahsa ait 40 bin TL değerindeki demir bükme makinesini çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Yanaroğlu, zanlıların uygun görülecek bir teminata bağlanmasını talep etti.