Hapları pazarlamak için getirdiler

Girne’de Narkotik ekiplerinin ele geçirdiği 496 adet uyuşturucu hapla ilgili polisin titiz incelemesi ile zehri ülkeye getiren Ramazan Şenlendirici’yi ülkeden kaçmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakaladı

TUTUKLULUK SÜRELERİ UZATILDI: Girne Narkotik Şube ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu piyasaya sürülmeden ele geçirilen 496 adet uyuşturucu hapın adaya satmak için getirildiği ortaya çıktı. Zanlı Ramazan Şenlendirici 3 gün, Mustafa Keser ve Hüseyin Yapıcı’nın ise 8’er gün daha tutuklu kalacak

Devrim DEMİR

Girne Narkotik Şube ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu piyasaya sürülmeden ele geçirilen 496 adet uyuşturucu hapla ilgili soruşturma genişletildi.

Ele geçirilen 2 adet uyuşturucu haptan yola çıkarak, bir otelin çatı katında zula halinde ele geçirilen yüzlerce hapla ilgili polis Hüseyin Yapıcı ve Mustafa Keser’i gözaltına almış aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılardan yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu hapları Ramazan Şenlendirici aracılığı ile ülkeye soktuklarını itiraf etmesi üzerine Narkotik ekipleri, bölgedeki kamera görüntülerinden yola çıkarak Şenlendirici’yi tespit etti.

Ülkeden çıkış yapmak istediği esnada Ercan Havalimanı’nda tutuklanan Şenlendirici dün Yapıcı ve Keser ile birlikte tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Ramazan Şenlendirici aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek, 3 gün zanlılar Keser ve Yapıcının ise 8’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Zehir taciri kaçmak isterken yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlıların uyuşturucu madde içeren hap “ithal” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Bayram, zanlı Hüseyin Yapıcı’nın şüpheli görülmesi üzerine uyuşturucu hapla tutuklandığını aynı akşam zanlı Mustafa Keser’in çalıştığı otele de baskın yapıldığını anımsattı.

Yapılan sorgulamada Keser’in söz konusu uyuşturucu hapları Keser’den 3 adet olarak aldığını ve birini içtiği yönünde ifade verdiğini kaydeden Bayram, Keser’in ise verdiği ifadede konu uyuşturucu maddeleri zanlı Yapıcı ve ismi Ramazan olan bir kişi ile birlikte 15 Şubat tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan 500 adet olarak ülkeye soktuklarını belirtti.

İncelenen kamera görüntülerinde zanlı Ramazan Şenlendiricinin tespit edildiğini ifade eden polis çavuşu zanlının önceki gün ülkeden kaçmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalandığını kaydetti.

Satacaklarını itiraf ettiler

Bayram, zanlılardan yapılan soruşturmada Şenlendirici aracılığı ile ülkeye getirttikleri uyuşturucu hapları pazarlamayı düşündükleri yönünde ifade verdiklerini söyledi.

Keser ve Yapıcı’nın haplardan haberleri olduğu yönünde itirafta bulunduğunu kaydeden Bayram, Şenlendirici ile birlikte hapları ülkeye bir kişinin daha soktuğunu tespit ettiklerini belirtti.

Soruşturma geniş çaplı devam ediyor

Bayram, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini 9 kişinin sorgulandığını belirterek, emare olarak alınan hapların analize gönderildiğini kaydetti.

Şenlendirici aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Bayram zanlının 3 gün, Yapıcı ve Keser’in ise tutukluluklarının 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.