Ambarda yangın çıktı

Gönyeli’de Mustafa Özerdem’e ait ikametgahın avlusunda bulunan dışı ahşap kaplı ambar olarak kullanılan odada dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni araştırılıyor

Gönyeli’de Masa Tepe Sokak üzerinde bulunan Mustafa Özerdem’e ait ikametgahın avlusunda bulunan dışı ahşap kaplı ambar olarak kullanılan odada, dün sabah saat 08.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu ambar içerisinde bulunan, kaynak makinesi, elektrikli bahçe süpürgesi, bir adet arızalı televizyon, su sebili, bir adet koltuk ve bir adet trombolin yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Alevler daireye sıçradı

Polisten alınan bilgiye göre, alevlerin alt katta bulunan daireye sıçraması sonucu, iki adet rolling shutters sistemli pencere ile iki adet klimanın dış ünitesi yanarak zarar görürken, bir adet alt kata, bir adet de üst kata ait pencere camı ısıdan patlayarak hasar gördü.

Soruşturma devam ediyor.