Kapalı Üreme Programındaki kızıl şahinlerden güzel haber!

Taşkent Doğa Parkı’nda geçen yıl 2 yumurta yumurtlayarak üreme girişiminde bulunan ama başarılı olamayan kızıl şahinler bu yıl ikinci kez yuva yaparak bu kez tam 4 adet yumurta bıraktı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Taşkent Doğa Parkı’nda geçen yıl 2 yumurta yumurtlayarak üreme girişiminde bulunan ama başarılı olamayan kızıl şahinler bu yıl ikinci kez yuva yaparak bu kez tam 4 adet yumurta bıraktı.

Geçirdikleri yaralanmadan sonra Taşkent Doğa Park’ındaki Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tüm çabalara rağmen doğaya geri dönebilecek duruma gelemedikleri için Yaban Hayat Barınağına alınan şahinlerin yavruları ise kendi kendilerine yetebildikleri zaman doğaya salınacaklar.

İlk kez görenlerin genelde kartal zannettiği ve 163 cm’e kadar çıkabilen kanat açıklığı ile dünyanın en büyük şahin türü olan bu kuşlar ülkemizde ne yazık ki zaman zaman vurulmaktadır. Avcılık Federasyonu’nun ve de duyarlı vatandaşların Taşkent Doğa Parkı 1190 yaban hattına ulaşması ile Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne alınan hayvanlar önce tedavi edip sağlığına kavuşturulmaktadır. Tedaviden sonra doğada tekrar yaşayabilecek gücü kazanabilmesi için rehabilitasyon sürecine tabi tutulmaktadır. 2016’da 3, 2017’de 3 ve 2019’da 1 olmak üzere merkeze kabul edilen toplam 7 adet kızıl şahinden 3 tanesi ne yazık ki doğaya geri dönemeyecek durumda olduklarından Taşkent Doğa Parkı’ndaki Yaban Hayat Barınağı’nda hayatlarını idame ettirmektedirler.

Özel olarak yapılmış yırtıcı kuş yaşam alanında yaşamını sürdüren kızıl şahinlerden ikisi ilk defa geçen yıl eşleşmiş fakat uçma kabiliyetini kaybetmiş olan dişi şahin yuvasını yere kurmak zorunda kalmıştı. Yerde olmasına rağmen 2 adet yumurta bırakan çiftin yumurtalarından biri döllenmemiş, döllenmiş olan ise yavru çıkma tarihinden birkaç gün önce büyük ihtimal tecrübesizlikten kırılmıştı. Bu yıl üreme şanslarını artırabilmek için tırmanarak ulaşabilecekleri şekilde yerden yüksek bir yuva platformu yapıldı. Yeni yuvalarını bu platform üzerine kuran çiftin bu yıl yavru çıkarmak için daha büyük bir şansı var.

Ülkemizde yaklaşık 50 çift olduğu tahmin edilen kızıl şahinlerin (Buteo rufinus) Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’ya kadar olan geniş bir dağılımı vardır. Yaşam alanı olarak genellikle su kaynağı bulunan alçak orman arazilerini tercih eder. Tarla faresi gibi küçük memeli hayvanlarla, sürüngenlerle, böceklerle ve leşlerle beslenir. Besin zincirinin en üstünde yer aldığı için, kızıl şahin bir bölgenin ekolojik bütünlüğüne dair bir indikatör tür olarak kabul edilir. 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Kıbrıs’taki kızıl şahin popülasyonu halen tam olarak yerleşmemiş olduğu ortaya çıkmış, bu nedenle de ormancılık ve yapılaşma gibi habitatın değişmesine sebep olabilecek faaliyetlerin planlanırken bu türlerin yuvalanma alanlarının korunmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Taşkent Doğa Parkı tarafından yürütülmekte olan Kızıl Şahin Kapalı Alan Üreme (Captive Breeding) Programı’nın başarılı olmasıyla bu türün kontrollü ortamda üreyerek yavruların doğaya bırakılması ve doğal popülasyonun desteklenmesi amaçlanıyor.

Kızıl şahinlerin bakımı, veteriner kontrolleri, beslenmeleri ve yaşam alanı inşa edilmesi ile ilgili giderler Taşkent Doğa Parkı’na yapılan bağışlarla karşılanmaktadır. Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Taşkent Doğa Parkı’ndaki Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin faaliyetlerini desteklemek için abone koru50 yaz 4271’e SMS göndererek her ay 50TL bağış yapabilirsiniz (koru50’deki 50 yerine 100, 70, 30, 20, 10 ve 5’le de yazılabilir).