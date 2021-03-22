Bugün 22 Mart Dünya Su Günü…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda dünyada gerek iklim değişikliği gerekse nüfus artışı, aşırı kullanım nedeniyle su kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu , büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için somut adımlar atılmasını teşvik etmek hedefiyle belirlenen Dünya Su Günü’nün temasının bu yıl “Suyun Değeri” olarak belirlendiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, “Bugün dünyamızda gerek iklim değişikliği gerekse nüfus artışı, aşırı kullanım nedeniyle su kaynakları ciddi tehdit altındadır. Bir ada ülkesinde yaşamaktayız ve az yağış olan, kurak geçen yıllar, su varlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum gerek tarımsal üretimin devamlılığında gerek ekonomik gerekse günlük yaşamda su varlığımızın bilinçli kullanımı ön plana çıkmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, su kaynaklarının korunmasında ve su israfının önlenmesinde sadece devlete değil, sivil toplum örgütlerine ve halka da büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Açıklamasında Su Temin Projesinde değinen Çavuşoğlu, suyun tarım alanında kullanılması ile ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Türkiye’nin büyük düşüncesinin sonucu olarak hazırlanan bu proje, maddi açıdan da çok büyük harcamalarla hayata geçirilecektir. İnsanüstü gayretle yapılan çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanmasıyla birlikte, üreticilerimiz, sulama suyunun verimiyle buluşacaktır” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, tarımda sağlıklı sulama yöntemlerinin kullanılmasının önemini vurguladı.