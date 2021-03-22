Naci Ağbal’ın görevden alınması dünya basınında

WSJ: Faiz artırımı Ağbal ile Erdoğan’ın arasını açtı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de, Kavcıoğlu’nun yaptığı ilk açıklamayla piyasa oyuncularının kaygılarını gidermeye çalıştığını ancak Ağbal’ın görevden alınma kararının yatırımcı ve ekonomistlerde Türkiye ekonomisinin gidişatına yönelik endişeler doğurduğunu yazdı.

Kavcıoğlu, Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, “enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya” devam edileceğini söyledi.

Kavcıoğlu, Para Politikası Kurulu toplantılarının daha önce ilan edildiği takvime uygun şekilde yapılacağını belirtti. Ağbal’ın görevden alınması sonrası piyasalarda olağanüstü bir toplantıyla faiz indirimine gidilebileceğine dair bazı spekülasyonlar yapılmıştı.

WSJ, Ağbal’ın görevden alınması öncesinde Türk ekonomisinde halihazırda pandemi ve 2018’de yaşanan kur krizinin olumsuz etkilerinin görülmeye devam ettiğini belirtti ve şu yorumları yaptı:

“Yıllarca devam eden öngörülemez politika kararlarının ardından Ağbal’ın dönemi yabancı yatırımcıların yeniden güven duymasını sağladı. Ağbal, geçen yıl faiz oranlarını artırmaya başladıktan sonra yatırımcılar 4,6 milyar dolarlık Türk varlığı alımı gerçekleştirdi. Türkiye, cari açığının finansmanı için dış kaynaklara bağımlı.

“Bu nedenle, Ağbal’ın görevden alınması yatırımcılar ve ekonomistler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Merkez Bankası son olarak 18 Mart’ta faizi yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltti ve lira değer kazandı. Bu faiz artırımı, Ağbal ile Erdoğan’ın arasının açılmasına neden oldu.”

WSJ, yeni Başkan Kavcıoğlu’nun Yeni Şafak’taki köşesinde bu faiz artırımını eleştirdiğini anımsatarak, bu durumun Ağbal dönemi politikaların tersine çevrileceği kaygılarını tetiklediğini aktardı.

Guardian: ‘En az Brexit kadar kötü’

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, Erdoğan’ın bu kararıyla küresel yatırımcıları “şoke ettiğini” belirterek, bir uzmanın bu kararı “en az Brexit (İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması) kadar kötü” sözleriyle yorumladığını yazdı.

Guardian, “Erdoğan, geleneksel ekonomi politikalarına karşı çıkıyor ve bugüne kadar defalarca çift hanelere ulaşan enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına gidilmesine karşı olduğunu söyledi. Son iki yıl içerisinde üç Merkez Bankası başkanını görevden aldı” dedi.