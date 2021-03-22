Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

BIST 100 endeksi yeni haftaya T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ya\u015fanan de\u011fi\u015fimin dolar\/TL kurunda ya\u015fanan dalgalanman\u0131n etkisiyle sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan endekse ba\u011fl\u0131 devre kesici sistemi devreye girdi.\r\n\r\n\r\nBorsa \u0130stanbul'un\u00a0Endekse Ba\u011fl\u0131 Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama, Kamuyu Ayd\u0131nlatma Platformu'nda (KAP) yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, saat 09.55 itibar\u0131yla endekse ba\u011fl\u0131 devre kesicinin tetiklendi\u011fi,\u00a0pay piyasas\u0131ndaki t\u00fcm i\u015flem s\u0131ralar\u0131nda, Vadeli \u0130\u015flem ve Opsiyon Piyasas\u0131ndaki (V\u0130OP) pay ve pay endekslerine dayal\u0131 s\u00f6zle\u015fmelerde ve Bor\u00e7lanma Ara\u00e7lar\u0131 Piyasas\u0131 (BAP) pay senedi repo pazar\u0131nda i\u015flemlerin ge\u00e7ici olarak durduruldu\u011fu aktar\u0131larak, \u015funlar kaydedildi:\r\n\r\n"Pay piyasas\u0131nda s\u00fcrekli i\u015flem y\u00f6ntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131, giri\u015fim sermayesi yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 ve gayrimenkul sertifikalar\u0131nda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de e\u015fle\u015ftirme yap\u0131lacak ve 10.30'dan itibaren i\u015flemlere kald\u0131\u011f\u0131 yerden s\u00fcrekli i\u015flem ile devam edilecektir. Pay Piyasas\u0131nda tek fiyat i\u015flem y\u00f6ntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yap\u0131lacak ve 10.30'dan itibaren seans kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edecektir.\r\n\r\nVarant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakk\u0131 kuponu s\u0131ralar\u0131nda i\u015flemler 10:30'dan itibaren kald\u0131\u011f\u0131 yerden s\u00fcrekli i\u015flem ile devam edecektir. V\u0130OP'taki pay ve pay endekslerine dayal\u0131 s\u00f6zle\u015fmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazar\u0131'nda i\u015flemler saat 10.30'da yeniden ba\u015flayacakt\u0131r."\r\n\r\n