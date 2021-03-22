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Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

22 Mart 2021
borsa istanbul işlemlere ara verildi





BIST 100 endeksi yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle sert düşüşle başladı. Açılışın ardından endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.





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22 Mart 2021




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