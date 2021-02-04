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Kanber: İşletmelerin açık olması,  kazanç sağladığı anlamına gelmez

4 Şubat 2021
Mahmut Kanber
Mahmut Kanber



Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, açıklanan ekonomik paketin oluşan kriz ve kapanma sonucundaki beklentinin çok altında olduğunu vurguladı, “İçi boş, kabul edilemez bir paket” dedi.

Kanber, paketle esnaf ve iş insanlarının borçlanmasıyla ilgili bir takım kolaylık sağlandığını ,ancak bunun anlamının şu olduğu geçeği değiştirmiyor, hükümet” biz size anacak borçlanmayı kolaylaştırıp yüksek faizle borçlanıp kendi başınızın çaresine bakın demiştir, bununda kabul edilemez olduğunu söyledi .Bugüne kadar tüm taleplerimiz  işletmelerin ve istihdamın devamını sağlayacak, eşitlikçi ve net taleplerinin olduğunu belirten Kanber, bu dönemde açık olan işyerlerine, çalışanlarına katkının  devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kanber, “İşletmelerin açık olması,  kazanç sağladığı anlamına gelmez” dedi. Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılandırılan borçların vadesinin Şubat ayında geldiğini ifade eden Kanber, bunlarla ilgili herhangi bir karar bulunmamasını eleştirdi.

Kanber, hükümet  ötelenmiş taksitlerin tekrar  dondurulması, ötelenmesi taleplerinin de paket içerisinde hayat bulmadığını aktararak,  bankaların inisiyatifine bırakılarak karmaşık ve soyut olduğunu ifade etti. işletmelerin  borç ve faiz altında ezilmesini yetmezmiş  gibi gören akıl’ esnafa  borcunuza borç katın gidin bankalara % 15 ile borçlanın diyebilecek kadar toplumdan kopuk ve anlayışsızca davrandığını söyledi.

Kanber, pandemi  ülkemizde neredeyse  1 yılı bulmasına rağmen  ne sağlıkta nede ekonomide hükümetler” tarafından ortaya konan   kısa,orta,uzun  vadeli  bilimsel veriye dayalı  program olmadığı gerçeği ortadayken, özel sektörün krizden çıkış palanlarını zorlaştırdığı söyleyerek sözlerine devam etti.

Kanber pandemi süresince savunduğumuz işyerlerini açma sorumluğunu alan ancak gelir kaybı  yüksek olan nüfusa ve gelire bağlı, hizmetler sektörlerine temel giderleri,kira, eletrik,vergi,sosyalsigorta, ve çalışan katkısın bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için şartsız ve reel durumu esas alarak hızlı şekilde katkıların yapılması  elzemdir.

Kanber, güney komşumuz ile sağlık ve ekonomi anlamında  işbirliğinin geliştirilerek aşılanmanın ardından kapıların açılması ve planlanması konularını meslek örgütleri olarak gündemize almalıyız, kapılara  bağlı olarak sektörlerin  ayakta kalabilmeleri  ve ada ekonomisi  önemsemekten geçtiğin farkında olmalıyız, siyasilerin   bu ilişkileri bozacak popilist söylemlerden kaçınmalıdır.

Kanber.Özel ve kamu kiracılarının  ülkede tüm yaşananları görmezden gelerek  sabit gelirlerinden feragat  etmek istememek sadece aynı geminin özel kamarasında olduğunu gösterir, ancak aynı gemide olduğumuz gerçeğini değiştirmezken, geminin su almasına bağlı olarak  gemi batacaktır .Kamu kiracılarının 2020 ve 2021 yılları ile ilgili borç ve yeni kiralar yaşanan krizin etkisi oranında  kamu ve özele mutlaka  hükümet tarafından değerlendirmeye alınarak karar üretilmelidir.

Kanber, yeni ekonomi paketinin esnaf veya iş insanları nezdinde kabul görmeyecek” şeklinde konuştu. Ekonomik pakete itirazların bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

Kanber, toplum ve esnafın beklentisi çerçevesinde  ekonomiyi doğrudan etkileyecek olan aşılanmaya yönelik herhangi bir planlamanın da pakette yer almadığını kaydetti, ülkemizde ekonominin planlanması  çerçevesinde turizm yüksek öğretim, inşaat ve emlak işlerinin  yurt dışı kaynaklı sermaye ve insan hareketlerini planlanması toplumsal bağışıklığımız artırılması  ile doğrudan ilişkili  durumdur, bu  çerçevede aşıya ulaşılmasının önünü açacak vizyona sahip yöneticilerin sorumluluk alarak kamu  ve özel işbirliği ile güvenlik standartlarına uygun,  toplumumuza aşının ulaşması noktasında dayanışma göstermek   gerekmektedir.

Kanber, küçük işletmeler ve istihdamın devamına  yönelik de somut bir desteğin olmadığını dile getirdi. Daha çok karmaşa yaratacak kimin neyden nasıl bir fayda sağlayacağı noktasında belirsizlik devam  etmektedir.

 

 





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4 Şubat 2021


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