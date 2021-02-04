Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, açıklanan ekonomik paketin oluşan kriz ve kapanma sonucundaki beklentinin çok altında olduğunu vurguladı, “İçi boş, kabul edilemez bir paket” dedi.

Kanber, paketle esnaf ve iş insanlarının borçlanmasıyla ilgili bir takım kolaylık sağlandığını ,ancak bunun anlamının şu olduğu geçeği değiştirmiyor, hükümet” biz size anacak borçlanmayı kolaylaştırıp yüksek faizle borçlanıp kendi başınızın çaresine bakın demiştir, bununda kabul edilemez olduğunu söyledi .Bugüne kadar tüm taleplerimiz işletmelerin ve istihdamın devamını sağlayacak, eşitlikçi ve net taleplerinin olduğunu belirten Kanber, bu dönemde açık olan işyerlerine, çalışanlarına katkının devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kanber, “İşletmelerin açık olması, kazanç sağladığı anlamına gelmez” dedi. Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılandırılan borçların vadesinin Şubat ayında geldiğini ifade eden Kanber, bunlarla ilgili herhangi bir karar bulunmamasını eleştirdi.

Kanber, hükümet ötelenmiş taksitlerin tekrar dondurulması, ötelenmesi taleplerinin de paket içerisinde hayat bulmadığını aktararak, bankaların inisiyatifine bırakılarak karmaşık ve soyut olduğunu ifade etti. işletmelerin borç ve faiz altında ezilmesini yetmezmiş gibi gören akıl’ esnafa borcunuza borç katın gidin bankalara % 15 ile borçlanın diyebilecek kadar toplumdan kopuk ve anlayışsızca davrandığını söyledi.

Kanber, pandemi ülkemizde neredeyse 1 yılı bulmasına rağmen ne sağlıkta nede ekonomide hükümetler” tarafından ortaya konan kısa,orta,uzun vadeli bilimsel veriye dayalı program olmadığı gerçeği ortadayken, özel sektörün krizden çıkış palanlarını zorlaştırdığı söyleyerek sözlerine devam etti.

Kanber pandemi süresince savunduğumuz işyerlerini açma sorumluğunu alan ancak gelir kaybı yüksek olan nüfusa ve gelire bağlı, hizmetler sektörlerine temel giderleri,kira, eletrik,vergi,sosyalsigorta, ve çalışan katkısın bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için şartsız ve reel durumu esas alarak hızlı şekilde katkıların yapılması elzemdir.

Kanber, güney komşumuz ile sağlık ve ekonomi anlamında işbirliğinin geliştirilerek aşılanmanın ardından kapıların açılması ve planlanması konularını meslek örgütleri olarak gündemize almalıyız, kapılara bağlı olarak sektörlerin ayakta kalabilmeleri ve ada ekonomisi önemsemekten geçtiğin farkında olmalıyız, siyasilerin bu ilişkileri bozacak popilist söylemlerden kaçınmalıdır.

Kanber.Özel ve kamu kiracılarının ülkede tüm yaşananları görmezden gelerek sabit gelirlerinden feragat etmek istememek sadece aynı geminin özel kamarasında olduğunu gösterir, ancak aynı gemide olduğumuz gerçeğini değiştirmezken, geminin su almasına bağlı olarak gemi batacaktır .Kamu kiracılarının 2020 ve 2021 yılları ile ilgili borç ve yeni kiralar yaşanan krizin etkisi oranında kamu ve özele mutlaka hükümet tarafından değerlendirmeye alınarak karar üretilmelidir.

Kanber, yeni ekonomi paketinin esnaf veya iş insanları nezdinde kabul görmeyecek” şeklinde konuştu. Ekonomik pakete itirazların bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

Kanber, toplum ve esnafın beklentisi çerçevesinde ekonomiyi doğrudan etkileyecek olan aşılanmaya yönelik herhangi bir planlamanın da pakette yer almadığını kaydetti, ülkemizde ekonominin planlanması çerçevesinde turizm yüksek öğretim, inşaat ve emlak işlerinin yurt dışı kaynaklı sermaye ve insan hareketlerini planlanması toplumsal bağışıklığımız artırılması ile doğrudan ilişkili durumdur, bu çerçevede aşıya ulaşılmasının önünü açacak vizyona sahip yöneticilerin sorumluluk alarak kamu ve özel işbirliği ile güvenlik standartlarına uygun, toplumumuza aşının ulaşması noktasında dayanışma göstermek gerekmektedir.

Kanber, küçük işletmeler ve istihdamın devamına yönelik de somut bir desteğin olmadığını dile getirdi. Daha çok karmaşa yaratacak kimin neyden nasıl bir fayda sağlayacağı noktasında belirsizlik devam etmektedir.