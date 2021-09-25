“Kan kardeşliği”: Vampir yarasaların yemeklerini arkadaşlarıyla paylaştığı ortaya çıktı

Bilim insanları, vampir yarasaların (Desmodus rotundus) sosyal hayatı hakkında ilginç bir keşif yaptı.

Orta ve Güney Amerika’da yaşayan ve kanla beslenen bu hayvanların av sırasında yemeklerini arkadaşlarıyla paylaştığı görüldü.

Yapılan önceki çalışmalar vampir yarasaların birbirleriyle uzun süreli ilişkiler kurduğunu, birbirlerini tımar ettiğini ve tüneklerinde etkileşime geçtiğini ortaya koymuştu. Ancak yarasaların tünek dışında yani avlanma sırasındaki ilişkileri bilinmiyordu.

Panama’daki Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü’nün desteklediği yeni araştırmada bilim insanları, 50 vampir yarasaya küçük bir “sırt çantası” gibi gözüken bilgisayarlar bağladı. Bunlardan 23’ü, yarasaların sosyal davranışlarıyla ilgili araştırmalar sebebiyle iki yıl boyunca esaret altında tutuluyordu ve aralarında bir bağ kurulmuştu. Geri kalanıysa doğada toplandı.

PLOS Biology adlı hakemli bilimsel dergide 23 Eylül’de yayımlanan araştırma çerçevesinde doğaya salınan hayvanlar, Panama’da gündüzleri içi boş bir ağacı paylaşıyor, geceleriyse çevredeki ineklerde yaralar açarak kan içiyorlardı.

Uzmanlar, bilgisayarlar sayesinde yarasaların avlanırken bir “arkadaşına” katıldığını tespit etti. Hayvanların bu sayede avlanmayı koordine ettiği ve birlikte çalıştığı düşünülüyor.

“Bulgularımız, bu hayvanların sosyal yaşamlarına yeni bir pencere açıyor ve bu heyecan verici” diyen araştırmanın ortak yazarı Gerald Carter, şöyle konuştu:

Vampir yarasalarda bugüne kadar hep tünekte ne yaptıklarına baktık. Şimdiye kadar kimsenin bilmediği şey, bu sosyal ilişkilerin tünek dışında herhangi bir işleve hizmet edip etmediğiydi. (Kan içmek için) yeni bir yara yapmak 10 dakikayla 40 dakika arasında değişiyor. Dolayısıyla bir arkadaşla yarayı paylaşmak, kana susamış yarasalara zaman ve enerji kazandırabilir.

Ohio Eyalet Üniversitesi’nde evrim, ekoloji ve organizma biyolojisi alanında doktor öğretim üyesi olan Carter, “Merada tamamen farklı bir yarasa grubuyla etkileşimlerini anlamak, koloninin içinde neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı olabilir” diye konuştu.