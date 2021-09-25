“Tuhaf” diken zırhlı dinozor türü keşfedildi

Bilim insanları, kaburgalarından çıkıntı yapan “tuhaf” kemikli sivri uçlara sahip yeni bir dinozor türü keşfetti ve bu gelişmenin “evrimdeki önemli bir boşluğu” dolduracağını söyledi.

Birleşik Krallık Ulusal Tarih Müzesi’nden Susannah C.R. Maidment ve diğer araştırmacılara göre Spicomellus afer adı verilen tür, olağanüstü kemikli zırhlarıyla bilinen ankylosaurs adlı dinozor grubunun en eskisi ve türünün Afrika kıtasında keşfedilen ilk örneği.

Nature Ecology and Evolution adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre yaklaşık 160 milyon yıl önce yaşayan bu dinozorda gözlemlenen dikenli kaburgalar, yaşayan veya soyu tükenmiş başka hiçbir omurgalı türünde görülmeyen “tuhaf” bir özellik.

Bilim insanları çalışmada, “Tür, sırt yüzeyine kaynaşmış dikenli dermal zırhlı bir kaburgaya sahip. Bu soyu tükenmiş veya mevcut omurgalılar arasında emsalsiz bir morfoloji” diye yazdı.

Kuzey yarım küredeki kıtalarda meşhur Stegosaurus gibi zırhlı otçul dinozor fosilleri geniş çapta gün ışığına çıkarılmış olsa bile araştırmacılar Afrika’da ilk kez bu tarz bir türe ait kalıntıların bulunduğunu söyledi.

Bazılarının kemikli levha dizilerinin derisine gömülü olduğu, bazılarının dikenlerinin bu kemikli levhalardan çıktığı, bazılarının da kuyruklarının ucunda büyük kemiksi bir topuzun bulunduğu birçok zırhlı dinozor yıllar içinde gün yüzüne çıkarılmıştı.

Ancak yeni keşfedilen dinozor diğerleri arasından sıyrılıyor.

Paleontologlar, bu ankylosaur’daki koruyucu dikenlerin bilhassa sıradışı olduğunu, hayvanın yanlarında yer alan bu dikenli yapının esasen kaburga kemikleriyle kaynaştığını belirtti.

Bilim insanları araştırmada, kalıntıların parçalarından ince kesitler elde ederek fosilin bölümlerini histolojik olarak analiz etti.

Araştırmacılar, dikenli kısımlardaki kemik yapısının sadece bu döneme ait ankylosaurlar’da görülen bir işaret taşıdığını tespit etti.

Dr. Maidment, “Fosili aldığımızda, muhtemelen bir stegosaur parçası olduğunu düşündük çünkü bu fosili bulduğumuz yerde bir stegosaur bulmuştuk. Fakat bu tür zırhlara sahip stegosaur’lar görmüyoruz” dedi.

Fosil parçalanmış halde olduğu için bilim insanları, bu güçlü yaratığın nasıl göründüğünü ve dikenlerin kemikle nasıl kaynaştığını söylemenin şu anda imkansız olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ileride Fas’ta yapılacak kazılarla, bu ankylosaur türünün dinozorlardaki zırh evriminde sadece tek seferlik bir şey mi yoksa evrimdeki erken dönem bir deney mi olduğu da dahil daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını umuyor.