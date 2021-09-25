Irak İsrail’le normalleşmeyi reddediyor

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Irak hükümeti olarak, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz.” denildi.

Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim’de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi.

“Filistin halkının haklarının savunulması”

Açıklamada, “Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, ‘adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği’ konusundaki Irak’ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti.” ifadelerine yer verildi.

Erbil’de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Sudan’ı “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020’de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan’ın ardından Fas da 10 Aralık 2020’de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.