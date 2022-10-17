Kamu-İş, yarın 16 okulda daha greve gidiyor

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, “Yarından itibaren süresiz grevde olduğumuz 9 okula 16 okul daha ekliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışanların hak ve hukukunu göz ardı ettiğini ifade eden Serdaroğlu, “Ülke demokrasisi bu uygulamalarla yara alıyor” diye konuştu.

Serdaroğlu, bir süredir grevde oldukları 9 okula ilave olarak yarından itibaren 16 okulda daha süresiz greve gideceklerini açıklayarak bu okulların ismini şöyle açıkladı:

İskele: Yenierenköy Lisesi, Yenierenköy İlkokulu, Ziyamet İlkokulu

Güzelyurt: Maarif Anaokulu, Özgürlük ilkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Güzelyurt Meslek Lisesi, Zümrütköy İlkokulu

Mağusa: Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Çanakkale Ortaokulu, Karakol İlkokulu

Girne: Karşıyaka İlkokulu

Lefkoşa: Atatürk İlkokulu, Arap Ahmet İlkokulu